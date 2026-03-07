El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, por primera vez desde el inicio de los ataques de EE.UU. e Israel contra el país persa.

Durante la llamada, el mandatario ruso expresó a su par sus condolencias por la muerte en los bombardeos del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, su familia y miembros de la cúpula militar, así como por las víctimas civiles, reza el comunicado del Kremlin.

Asimismo, Putin reiteró la postura de Moscú sobre la necesidad de un cese inmediato de las hostilidades y de retomar una solución político-diplomática en Irán y en Oriente Medio. Al respecto, el mandatario ruso señaló “que está en contacto constante con los líderes de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo”.

A su vez, Pezeshkian agradeció a Putin la solidaridad de Rusia con el pueblo iraní, “que defiende la soberanía e independencia de su patria”, y le informó detalladamente “sobre el desarrollo de la situación en el marco de la actual fase aguda del conflicto”. Las partes acordaron continuar los contactos a través de diversos canales, concluye el comunicado.

Agresión contra Irán

Israel y Estados Unidos lanzaron la madrugada del sábado 28 de febrero un ataque conjunto contra Irán, con el objetivo declarado de “eliminar las amenazas” de la República Islámica.

Los ataques se cobraron la vida del líder supremo de Irán y de varios altos cargos militares de la nación.

En respuesta, Teherán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

Más de 1.300 personas han muerto en el país persa desde el inicio de la ofensiva de Washington e Israel. La portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, resaltó que alrededor del 30 % de los fallecidos son menores de edad.