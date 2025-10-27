El Ministerio de Salud Pública de San Juan concretó una importante inversión destinada a fortalecer la infraestructura médica del Hospital Federico Cantoni de Pocito, mediante la adquisición de equipos de diagnóstico por imágenes de última generación. La medida busca mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a la creciente demanda de estudios especializados.

(Foto gentileza Sí San Juan)

La incorporación del nuevo equipamiento fue posible gracias al apoyo del gobernador Marcelo Orrego, el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, y las secretarías que integran la cartera sanitaria. La iniciativa forma parte del plan de modernización hospitalaria que impulsa el Ejecutivo provincial.

(Foto gentileza Sí San Juan)

Entre los equipos adquiridos se destaca un seriógrafo de rayos X telecomandado Villa Sistemi, modelo Apollo EZ-DRF, con bomba inyectora Sinopower S, que permitirá realizar estudios contrastados esenciales para el diagnóstico de patologías complejas. Este dispositivo es el segundo de su tipo en el sistema público sanjuanino, junto al que ya funciona en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.

También se sumaron nuevos equipos de rayos X, modelos Dinar AF-500 DR y Corsixr DR Energy portátil, además de ecógrafos MyLab X8 y MyLab X9 EXP, marca Esaote, destinados a estudios abdominales, ginecológicos, transvaginales, de partes blandas y ecocardiográficos.

El servicio contará asimismo con un mamógrafo Giotto Class 3D (3000), que permitirá obtener imágenes tridimensionales de alta definición para la detección temprana del cáncer de mama, y un ecocardiograma de avanzada para estudios cardíacos.

Además, se habilitó una sala de monitoreo con servidor general de resguardo de información, que permitirá la interconexión con otros hospitales de la red sanitaria provincial. También se acondicionó un área de informes equipada con computadoras de alta resolución, lo que posibilitará un trabajo en línea y coordinado entre los distintos servicios del establecimiento.

Con esta incorporación tecnológica, el Hospital Federico Cantoni refuerza su rol estratégico en la Zona Sanitaria V, brindando mayor acceso a diagnósticos precisos y oportunos para la población de Pocito y departamentos aledaños.