Boca Juniors ya comenzó a delinear el plantel con el que afrontará la temporada 2026 y, en ese proceso de reestructuración, se empiezan a confirmar salidas. Frank Fabra y Nazareno Solís no continuarán en el club y cerrarán etapas que, aunque diferentes, marcaron el final de largos vínculos con la institución.

El caso más resonante es el del lateral colombiano Frank Fabra, quien tras diez temporadas en el club se despidió del plantel en el último entrenamiento conducido por Claudio “Sifón” Úbeda. Con una extensa trayectoria en el Xeneize, Fabra fue parte de numerosos títulos y vivió distintos ciclos deportivos, convirtiéndose en uno de los extranjeros con mayor permanencia en la historia reciente del club.

Pero Fabra no será el único futbolista que dejará Boca después de una década. Nazareno Solís, quien llegó al club en 2016, finaliza su contrato el próximo 31 de diciembre y ya tiene definido su futuro lejos de La Ribera. El futbolista nacido en Campana firmará contrato a partir del 1 de enero de 2026 con Estudiantes de Río Cuarto, concretando así su salida definitiva.

Solís tuvo escasa participación con la camiseta azul y oro: disputó apenas cuatro partidos oficiales y aportó dos asistencias. Poco tiempo después de su llegada, inició un extenso recorrido a préstamo que se prolongó durante casi diez años.

Desde junio de 2018, el delantero pasó por ocho clubes distintos: Huracán, San Martín de San Juan, Aldosivi, OFI Creta de Grecia, Alvarado de Mar del Plata, Patronato, Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn. En este último equipo estuvo cerca del ascenso a Primera División en dos oportunidades: primero en la final ante Gimnasia de Mendoza y luego en la final del Reducido frente a Estudiantes de Río Cuarto, club en el que continuará su carrera.

Con estas salidas, Boca empieza a liberar cupos y a redefinir su plantel de cara al próximo año, mientras la dirigencia y el cuerpo técnico avanzan en la planificación del mercado de pases y en la búsqueda de refuerzos que renueven el proyecto deportivo.