El domingo 26 de octubre de 2025 se conoció la triste noticia del fallecimiento de la actriz y docente Claudia Schijman, a la edad de 66 años. La intérprete, destacada por su participación en la serie El Eternauta y El palacio de la risa, no logró recuperarse de las graves heridas sufridas en un accidente doméstico.

Schijman había sido internada de urgencia tras sufrir quemaduras en un incendio doméstico ocurrido en su vivienda del barrio porteño de Palermo y permaneció hospitalizada durante 10 días.

El hecho se produjo alrededor de las 20 horas en el inmueble ubicado en Nicaragua 5531, un edificio de tipo PH. Según los primeros partes policiales, el fuego se originó en el interior de su casa mientras ella se encontraba sola.

Vecinos alertaron a las autoridades al ver salida de humo desde una de las unidades. De inmediato, se presentaron dotaciones de Bomberos de la Ciudad, personal de la Comisaría Vecinal 14B y una ambulancia del SAME.

Al ingresar al domicilio, los bomberos hallaron a una mujer con quemaduras en ambos brazos. Aunque las causas del incendio aún no fueron precisadas, fuentes policiales indicaron que el fuego no habría sido de grandes dimensiones. No obstante, el contacto directo con las llamas bastó para provocar heridas de consideración.

Schijman fue asistida en el lugar y trasladada en ambulancia al Hospital Fernández, donde quedó internada en la unidad de cuidados intermedios. Los médicos informaron inicialmente que presentaba quemaduras en ambos miembros superiores, pero que se encontraba consciente y estable. Sin embargo, con el correr de los días, su estado se complicó debido a la extensión de las lesiones y a las consecuencias generales que el siniestro dejó en su salud.

Durante la semana siguiente a la internación, familiares y allegados iniciaron una campaña de donación de sangre a través de las redes sociales para reforzar su tratamiento. A pesar de los esfuerzos médicos, la actriz no logró recuperarse y su fallecimiento se confirmó el domingo 26 de octubre.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices comunicó oficialmente la noticia, destacando con profunda tristeza su trayectoria artística y enviando condolencias a sus familiares y seres queridos.