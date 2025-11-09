El Instituto Saint Paul abrió una nueva convocatoria laboral en San Juan para sumar un Líder Comercial a su equipo. La propuesta está dirigida a personas con perfil proactivo, habilidades para conducir equipos y capacidad para inspirar y vender con propósito.

Buscan incorporar a alguien que disfrute de liderar proyectos, generar impacto positivo y promover el crecimiento sostenido del área comercial dentro de un entorno educativo reconocido.

Publicidad

El puesto implica desarrollar estrategias comerciales, coordinar acciones de venta y acompañar al equipo en la consecución de objetivos institucionales. Además, se valorará la experiencia en liderazgo, comunicación efectiva y orientación a resultados.

Los interesados pueden cargar su currículum vitae a través del sitio oficial del instituto en jobs.saintpaul.edu.ar, donde se encuentra disponible el formulario de postulación.