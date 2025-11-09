Provinciales > Oportunidad de trabajo
El Instituto Saint Paul lanzó una convocatoria laboral para incorporar un líder comercial
El Instituto Saint Paul abrió una nueva convocatoria laboral en San Juan para sumar un Líder Comercial a su equipo. La propuesta está dirigida a personas con perfil proactivo, habilidades para conducir equipos y capacidad para inspirar y vender con propósito.
Buscan incorporar a alguien que disfrute de liderar proyectos, generar impacto positivo y promover el crecimiento sostenido del área comercial dentro de un entorno educativo reconocido.
El puesto implica desarrollar estrategias comerciales, coordinar acciones de venta y acompañar al equipo en la consecución de objetivos institucionales. Además, se valorará la experiencia en liderazgo, comunicación efectiva y orientación a resultados.
Los interesados pueden cargar su currículum vitae a través del sitio oficial del instituto en jobs.saintpaul.edu.ar, donde se encuentra disponible el formulario de postulación.