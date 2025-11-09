La bronca de Colapinto tras quedar 15° en el GP de Brasil: “No hicimos nada diferente

”Franco Colapinto finalizó en la 15° posición en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. El argentino, que largó 16°, intentó exprimir el monoplaza A525, pero no pudo avanzar en Interlagos. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, logró un enorme resultado al quedar décimo y sumar un punto para la escudería.

Una vez finalizada la actividad en la pista del Autódromo José Carlos Pace, Colapinto se acercó al corralito de prensa para brindar sus sensaciones tras la carrera. “Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. Un balance muy malo, no teníamos grip y creo que se complicó la carrera. Hicimos una estrategia muy parecida a todos los que teníamos adelante y no hicimos nada diferente. Eso nos llevó a quedar en la misma posición que siempre”, argumentó el pilarense.

Publicidad

En esta misma línea, profundizó en las dificultades de la puesta a punto del monoplaza Alpine y la estrategia elegida: “Podríamos haber intentado algo un poco más arriesgado y ver qué pasaba. El auto tampoco tenía buena degradación para hacer una parada sola. Fue un día duro y hay que rever las cosas. Comparado con el viernes se sintió un auto bastante más diferente. Con menos grip y con un balance muy distinto. Eso no ayuda”.

Incluso, cuando le consultaron si una estrategia diferente podría haber cambiado el rumbo de su actuación, explicó: “Capaz sí. Hice lo mismo que hicieron todos y creo que eso no te lleva a nada cuando largás tan atrás. Excepto que te llames Verstappen y ahí capaz algo podés hacer”.

Publicidad

Por su parte, en diálogo con ESPN, hizo hincapié en los problemas que se le presentaron en el GP de Brasil y en la falta de oportunidades para adelantar que se le presentaron. “Hicimos una estrategia muy parecida a todos los demás. Eso hizo que no tengamos oportunidades. Estuve atrás de Fernando toda la carrera. Era muy difícil de pasar. Fue una carrera un poco aburrida. El ritmo no era malo, pero tampoco sentía que tenga un buen grip o un buen balance. El auto iba bastante raro, así que hay cosas para ver en la fábrica. No estoy muy contento con cómo iba el auto, ni con el ritmo”, analizó.

Colapinto también hizo alusión al toque de Lewis Hamilton en el inicio de la carrera. El corredor británico de Ferrari intentó superarlo en la recta principal, pero lo golpeó en la rueda trasera izquierda y sufrió serios daños en el alerón delantero y en el fondo plano, algo que posteriormente lo obligó a abandonar. “No sé, me tocó. En realidad yo no vi. O sea, lo vi por el espejo, pero ni me di cuenta. Me tocó con el alerón y se le rompió. Seguro fue un error de cálculo”, comentó.

Publicidad

A su vez, Colapinto le dejó un mensaje a los hinchas presentes en Interlagos y palpitó lo que será la próxima carrera de la Fórmula 1 en los Estados Unidos. “Lo mejor fue el público, los fans que estuvieron ahí. Un buen trato. No mucho más para sacar. No fue un buen finde. Obviamente que no estoy muy contento con eso. Las Vegas fue un finde que anduve rápido el año pasado. Con ganas de ir ahí. Alpine anduvo rápido también y ojalá que tengamos un buen finde allá”, completó.