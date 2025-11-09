El mercado de autos usados en Argentina continúa mostrando un crecimiento sostenido durante 2025. Según datos del sector, entre enero y octubre se comercializaron 1.602.941 vehículos, lo que representa un aumento del 11,81% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se transfirieron 1.433.622 unidades.

Aunque en octubre se registró una ligera caída mensual con 166.285 vehículos vendidos, el sector mantiene una perspectiva optimista. Respecto a octubre de 2024, la baja fue del 3,10%, mientras que en comparación con septiembre de 2025 (171.364 unidades) la disminución alcanzó el 2,96%. Sin embargo, estos números no afectan el balance anual, que sigue siendo ampliamente positivo.

Publicidad

En cuanto a los modelos más demandados, el Volkswagen Gol y Gol Trend encabezó la lista con 9.037 unidades vendidas en octubre. Lo siguieron la Toyota Hilux con 6.694, y el Chevrolet Corsa y Classic con 4.616. Las pickups mantienen su fuerte presencia en el mercado con la Volkswagen Amarok (4.577) y la Ford Ranger (4.424) en cuarto y quinto lugar, respectivamente. Otros modelos destacados fueron el Toyota Corolla (3.437), Ford EcoSport (3.389), Peugeot 208 (3.232), Fiat Palio (3.099) y Toyota Etios (2.700).

El secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), Alejandro Lamas, explicó que a pesar de la caída mensual, el mercado sigue con un ritmo estable. "La incertidumbre durante las elecciones legislativas afectó temporalmente la actividad, pero el panorama ya se está normalizando", indicó. Además, proyectó que 2025 cerrará con más de 1.750.000 unidades transferidas, superando el volumen registrado en 2024.