Búsqueda laboral: empresa suma auxiliar de compra a su staff

Una nueva oportunidad laboral se abre en San Juan para quienes buscan incorporarse al sector administrativo. Una empresa local anunció que se encuentra contratando un Auxiliar de Compras, con el objetivo de fortalecer su equipo interno.

Según los requisitos difundidos, la búsqueda está dirigida a estudiantes de la carrera de Contador Público o carreras afines, que cuenten con experiencia comprobable en el área de compras y manejo avanzado del sistema Tango Gestión, condición que se considera excluyente. Además, se requiere disponibilidad para trabajar media jornada.

Publicidad

Desde la compañía destacaron que se trata de una posición ideal para quienes buscan ganar experiencia en gestión administrativa y contable dentro de un entorno dinámico y profesional.

En cuanto a las condiciones laborales, la empresa ofrece estabilidad, remuneración acorde al puesto y un buen ambiente de trabajo, apostando a un crecimiento sostenido del equipo y al desarrollo de talento joven con formación en el área.

Publicidad

Las personas interesadas en postularse deben enviar su currículum vitae al correo electrónico puestovacante2025@gmail.com, indicando en el asunto “AUXILIAR DE COMPRAS”.