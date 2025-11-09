Delincuentes armados irrumpieron a tiros en un shopping Chileno

El Mall Arauco Maipú fue escenario de un violento asalto este sábado por la tarde, cuando cuatro sujetos armados y con el rostro cubierto irrumpieron en la tienda Ripley, generando momentos de terror entre decenas de clientes y trabajadores. Los delincuentes realizaron disparos al aire durante su huida, lo que provocó escenas de pánico y llevó a la activación inmediata de los protocolos de seguridad del recinto.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por Carabineros, el hecho ocurrió durante un día de alta afluencia de público en el centro comercial. Los individuos, actuando con rapidez y violencia, ingresaron al establecimiento comercial con la intención de sustraer productos específicos. La acción se concentró en las secciones de perfumería y óptica, de donde los asaltantes se llevaron una cantidad de mercancía que aún se encuentra por cuantificar.

Publicidad

El momento más crítico se registró durante la fuga de los delincuentes, quienes efectuaron al menos un disparo al aire dentro de las instalaciones del mall. El estruendo provocó el desbande de las personas que se encontraban en el lugar, generando una situación de caos. Testigos del hecho relataron a las autoridades cómo clientes y empleados corrieron a esconderse detrás de mostradores y columnas, mientras se escuchaban gritos de pánico en el recinto.

Registros audiovisuales captados por celulares y difundidos en redes sociales dan cuenta de la tensión del momento, mostrando a personas agachadas y buscando refugio, mientras las cortinas metálicas de los locales comerciales bajaban de manera preventiva. La rápida acción del personal de seguridad del mall permitió contener la situación dentro de lo posible, evitando mayores consecuencias.

Publicidad

Tras concretar el robo, los cuatro sujetos lograron escapar del centro comercial en un vehículo Station Wagon de color blanco, marca MG. Inmediatamente, Carabineros desplegó un amplio operativo en distintos sectores de la comuna con el objetivo de ubicar el automóvil y dar con el paradero de los responsables. Hasta el cierre de esta edición, no se reportaron víctimas con lesiones físicas a causa de los disparos, aunque varios afectados manifestaron cuadros de shock y angustia.

La investigación del caso queda a cargo de Carabineros y del Ministerio Público, quienes se encuentran analizando las imágenes de las cámaras de seguridad de todo el centro comercial para identificar a los autores materiales del asalto. Por su parte, la administración del Mall Arauco Maipú emitió un comunicado en el que aseguró que cooperará de manera plena con las autoridades y que evaluará reforzar las medidas de seguridad existentes para resguardar la integridad de sus miles de visitantes diarios.