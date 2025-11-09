La consultora CIAF abrió una nueva búsqueda laboral en la provincia de San Juan para incorporar un preventista a su equipo de trabajo. La convocatoria está dirigida a personas con experiencia comprobable en el rubro, que cuenten con carnet de conducir vigente, vehículo propio y disponibilidad full time.

El puesto ofrece la posibilidad de integrarse a un equipo dinámico dentro del área comercial, con foco en la atención y desarrollo de clientes en distintos puntos de la provincia. El rol de preventista es clave para mantener la relación directa con los comercios, gestionar pedidos y contribuir al crecimiento de las ventas.

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae al correo electrónico ciafconsultora.rrhh@gmail.com, indicando en el asunto “PREVENTISTA”.

Desde CIAF remarcaron que buscan perfiles proactivos, orientados a resultados y con habilidades de comunicación, que se sumen al desafío de fortalecer el posicionamiento de las marcas que la consultora representa en el mercado local.