Publicidad
Publicidad

Provinciales > Oportunidad laboral

Empresa busca incorporar preventista en San Juan

El perfil requiere experiencia comprobable, movilidad propia y disponibilidad full time.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La convocatoria ya se encuentra abierta y permanecerá vigente hasta cubrir el puesto. Foto: Gentileza

La consultora CIAF abrió una nueva búsqueda laboral en la provincia de San Juan para incorporar un preventista a su equipo de trabajo. La convocatoria está dirigida a personas con experiencia comprobable en el rubro, que cuenten con carnet de conducir vigente, vehículo propio y disponibilidad full time.

El puesto ofrece la posibilidad de integrarse a un equipo dinámico dentro del área comercial, con foco en la atención y desarrollo de clientes en distintos puntos de la provincia. El rol de preventista es clave para mantener la relación directa con los comercios, gestionar pedidos y contribuir al crecimiento de las ventas.

Publicidad

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae al correo electrónico ciafconsultora.rrhh@gmail.com, indicando en el asunto “PREVENTISTA”.

Desde CIAF remarcaron que buscan perfiles proactivos, orientados a resultados y con habilidades de comunicación, que se sumen al desafío de fortalecer el posicionamiento de las marcas que la consultora representa en el mercado local.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS