Este es el presunto asesino que mató de un puntazo a su vecino en Ruta 40

La investigación por el homicidio de José Mario Amaya, ocurrido en la madrugada del domingo en Pocito, avanza con pruebas concretas que apuntan a Samuel Pablo Aguirre, de 19 años, quien permanece prófugo tras el ataque. Las evidencias recolectadas por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales incluyen el arma homicida y elementos personales que vinculan al joven con el crimen.

Samuel Aguirre, vecino de la víctima en la zona de la Ruta 40 y Roger Ballet, habría mantenido una discusión con Amaya alrededor de las 4:00 de la madrugada, que escaló hasta el forcejeo físico. Testigos presenciales, familiares de la víctima, relataron a las autoridades haber visto a Aguirre en plena confrontación con Amaya momentos antes de que este apareciera con una herida sangrante en el rostro.

La escena del crimen, ubicada sobre la calzada de la Ruta 40, proporcionó las primeras pruebas clave. Allí se encontró una gorra con visera blanca y negra que, según testigos, coincidiría con la vestimenta del agresor. Junto a ella, se halló la hoja de un cuchillo tipo carnicero, presunto instrumento del ataque, con restos de sangre.

Sin embargo, la evidencia más contundente surgió durante el allanamiento realizado en el domicilio de Aguirre. En la vivienda, los investigadores secuestraron un mango de cuchillo tipo carnicero con la hoja cortada, cuya forma y dimensiones coinciden perfectamente con la hoja encontrada en la ruta. Esta conexión física entre ambas partes del arma constituye un elemento central en la cadena de evidencias.

El examen médico legal de la víctima determinó que la herida mortal -una lesión contuso cortante de 4 centímetros en la región mandibular izquierda- es compatible con el uso de un objeto cortopunzante como el cuchillo tipo carnicero encontrado en la escena.

La búsqueda de Samuel Aguirre se centra actualmente en zonas rurales aledañas, donde las características del terreno -vastas extensiones con acceso dificultoso- han obligado a emplear drones y personal especializado de la Policía Rural. Mientras continúa el rastrillaje, las pruebas recolectadas conforman un sólido caso en su contra por el delito de homicidio doloso.