Mauro Icardi podrá finalmente abrazar a sus hijas Isabella y Francesca este martes 11 de noviembre, según el itinerario que se hizo público en programas de espectáculos. Tal como fue establecido por el juez de menores, el encuentro se concretará a la salida del colegio, luego de que Wanda Nara llevara a las menores. Se espera que Mauro Icardi llegue al colegio a las 14:00 horas para buscar a las niñas.

Para asegurar que la reunión se desarrolle en paz y sin tensiones, Icardi no asistirá solo. Según detalló Gustavo Méndez en "La mañana de Moria", el jugador irá acompañado por Lara Piro y Elba Marcovecchio, sus abogadas.

La decisión de ir con sus representantes legales busca prevenir la repetición de un conflicto similar al ocurrido la última vez que Icardi buscó a las niñas en el colegio. En aquella ocasión, el intento de dejar a unos perros en casa de Wanda derivó en un encontronazo que generó diez horas de tensión en el Chateau Libertador.

Una vez que el jugador retire a Isabella y Francesca, las llevará a la conocida “casa de los sueños”, ubicada en El Yacht de Nordelta. Icardi permanecerá con ellas hasta el sábado 15 de noviembre, día en el que debe retornar a Turquía.

Este encuentro se produce en un contexto de actualidad del espectáculo marcado por decisiones judiciales. El lunes previo, la Justicia había rechazado la medida cautelar solicitada por Wanda Nara. Wanda había pedido que se prohibiera a la China Suárez y a sus hijos tener contacto con Isabella y Francesca.

El juez consideró que este pedido era infundado. Uno de los argumentos esgrimidos fue que Wanda sí permite que las menores se relacionen con su actual pareja, Martin Migueles. Sin embargo, el itinerario no confirma si la actriz, a quien el texto también refiere como la China, acompañará a Icardi al colegio.