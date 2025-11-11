El jury contra la jueza Julieta Makintach atraviesa horas determinantes. La audiencia prevista para esta mañana había generado gran expectativa por la participación de Dalma y Gianinna Maradona, que finalmente postergaron su declaración como testigos en la investigación por el rol de la magistrada en el documental sobre el juicio por la muerte de su padre, Diego Maradona. Si bien en un primer momento se informó que ratificarían su presencia pese al cambio de día, fuentes de la Secretaría de Enjuiciamiento confirmaron que la declaración fue “reprogramada a última hora”.

La jueza Makintach, imputada por haber permitido y participado en la filmación de un documental en pleno proceso judicial, pidió volver a declarar. Según las mismas fuentes, la magistrada solicitó “la oportunidad de ampliar su testimonio” durante la audiencia que comenzó a las 9. No es la primera vez que toma la palabra: en el inicio del jury se dirigió a la familia Maradona y dijo: “Entiendo que el daño que ocasioné es tremendo, les pido perdón de corazón”.

Publicidad

El debate de hoy incluye también el testimonio de figuras clave. Entre ellos, José María Arnal Ponti, presidente de la productora Ladoble SA, quien encabezó el proyecto audiovisual; María Lía Vidal Aleman, conocida como “La negra” y señalada como impulsora de la idea; y Julio Rivas, abogado de Leopoldo Luque, uno de los imputados en la causa por la muerte del exfutbolista. Además, declararán Justina Davison y Lourdes Campora, empleadas del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro que presenciaron parte del proceso de filmación.

Las fuentes consultadas remarcan que “la etapa probatoria es decisiva” para definir el futuro de la jueza, cuestionada por haber permitido el registro audiovisual dentro del tribunal y por la presunta participación en la elaboración del material. Desde la Secretaría de Enjuiciamiento señalaron que la magistrada “quiere dejar claras algunas cuestiones que no pudo desarrollar en su declaración anterior”.

Publicidad

El desarrollo del jury continuará con una agenda intensa. El miércoles se prevé la declaración de testigos de concepto solicitados por la defensa, en su mayoría abogados. El jueves podrían presentarse los alegatos finales, lo que dejaría al jurado en condiciones de emitir un veredicto en un plazo de cinco días hábiles.

La resolución definirá si Makintach es destituida por mal desempeño o si continúa en funciones, en uno de los casos más sensibles y mediáticos vinculados a la muerte de Diego Armando Maradona.