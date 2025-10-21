El debate político en San Juan continúa escalando de la mano de los referentes locales que sostienen las propuestas del gobierno nacional. En este marco, el candidato a diputado nacional por Viva La Libertad, Abel Chiconi, se posicionó para explicar el enfoque de la plataforma que encabeza Javier Milei. Sus declaraciones apuntaron a la necesidad de no perder la memoria histórica y a la defensa de un modelo que, a su entender, ha demostrado su eficacia a nivel global.

"Lo primero que hay que entender es de dónde venís", sentenció Chiconi al iniciar su análisis en el Café de la Política. Para el dirigente, es fundamental que la ciudadanía "no se olvide qué país le dejaron en el 2023", en una clara alusión a la herencia recibida por la actual gestión. Esta perspectiva, sostuvo, es esencial para comprender la magnitud de los desafíos y la dirección de las propuestas actuales.

Al referirse al paquete de reformas que impulsa el presidente Milei, Chiconi fue categórico al desestimar cualquier crítica que lo señale como experimental o exótico. "Las propuestas que tiene el presidente Milei son básicas y las elementales de los países que funcionan bien. O sea, Javier no está inventando nada", aseveró, marcando la pauta de que las políticas son un camino ya probado.

En este sentido, el candidato enfatizó que las reformas no son una utopía ni una idea fuera de contexto: "No está proponiendo algo que se practica en otro planeta. Está proponiendo lo que se funciona en los mejores países". Esta convicción se apoya en una premisa de bienestar social: "Nosotros vemos la necesidad de vivir porque nos merecemos vivir bien", argumentó Chiconi, ligando la aplicación del modelo con la calidad de vida de los sanjuaninos y argentinos.

En contraposición, Chiconi dedicó un pasaje de su reflexión a criticar los modelos de gestión aplicados en el pasado. El libertario sanjuanino recordó que "hace muchos años que se practica" una modalidad de gobierno que, a la luz de los resultados, no dio frutos. "La evidencia te dice que lo que hiciste antes, que fue populismo berreta, hoy no funcionó", concluyó, reafirmando que la historia reciente de Argentina evidencia la necesidad de un cambio estructural en la orientación económica y social del país. El discurso de Chiconi se centra en la defensa del modelo libertario como la única vía para retomar la senda del desarrollo y bienestar, apelando a la memoria colectiva y a la observación de lo que funciona a nivel internacional.

Textuales

Abel Chiconi / Candidato a diputado nacional de Viva la Libertad