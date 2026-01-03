El Partido Justicialista (PJ) emitió este sábado un comunicado oficial en repudio al ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, que incluyó bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente, Nicolás Maduro. La fuerza política consideró que tales acciones “constituyen una amenaza para toda la región” y violan los principios de soberanía e independencia consagrados en la **Carta de las Naciones Unidas”.

En su mensaje difundido a través de sus redes sociales, el PJ afirmó: “Repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas”. Además, reclamó el respeto a los principios de la no intervención, reiteró su rechazo al uso de la fuerza y abogó por la **solución pacífica de los conflictos internacionales”.

El comunicado remata con una declaración tajante: “América Latina es territorio de paz y soberanía”, subrayando la postura de la principal fuerza opositora argentina frente a una intervención bélica extranjera en un país de la región.

El pronunciamiento se conoce en un contexto de polarización regional por el operativo estadounidense. Mientras el PJ critica la acción como una violación del derecho internacional, otros actores políticos han emitido posiciones diversas: por ejemplo, sectores de la oposición oficialista celebraron la captura de Maduro como un golpe a un régimen acusado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

La postura del PJ se alinea con múltiples reacciones internacionales que condenaron el ataque por considerarlo una violación de la soberanía venezolana y del Derecho Internacional, incluyendo llamadas a respetar procesos diplomáticos y soluciones pacíficas ante tensiones transnacionales.