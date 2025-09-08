El vicegobernador de San Juan y candidato a diputado, Fabián Martín, se refirió al triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof consiguió una victoria con más de 13 puntos de diferencia. Para el dirigente sanjuanino, el resultado confirm{o una tendencia de respaldo a los oficialismos provinciales.

“Lo primero que debemos destacar es que, salvo en la Ciudad de Buenos Aires, en todas las elecciones de este año se han impuesto los oficialismos locales. En esta ocasión volvió a ganar Kicillof, y lo hizo con una diferencia que nadie había anticipado. Se hablaba de un empate técnico y terminó siendo un triunfo de más de 13 puntos”, expresó Martin en radio Amanecer.

El candidato señaló que este desenlace responde a factores concretos de la política nacional: “El gobierno no ha empatizado con la salud pública, con la educación universitaria, con los jubilados ni con las personas con discapacidad. Además, paralizó la obra pública de manera absoluta. Si hubo corrupción en ese ámbito, no es culpa de la obra pública sino de quienes la administraron”, planteó.

Martín también apuntó contra el estilo de conducción presidencial. “El presidente se expresa de manera violenta con quienes piensan distinto, minimiza a las provincias y no tiene diálogo con los gobernadores. Es una mirada unitaria que ignora las economías regionales. Así desperdicia un momento en el que podría haber buscado consensos y unidad nacional”, afirmó.

Consultado sobre el impacto del resultado en el escenario electoral, el dirigente sanjuanino consideró que “cada territorio tiene su impronta”. Sin embargo, advirtió que la derrota de La Libertad Avanza en un distrito clave muestra limitaciones en la estrategia nacional. “Milei perdió una oportunidad extraordinaria por su soberbia. En lugar de construir un frente amplio, sometió a sus aliados a imposiciones que resultaron errores graves. Ayer reconoció que intentará corregirlos; esperemos que lo logre”, señaló.

Finalmente, Martín diferenció al frente Por San Juan de las principales fuerzas nacionales. “Desde un inicio dimos herramientas al presidente, pero luego marcamos límites en temas como jubilados, universidades y salud pública. No compartimos con el kirchnerismo, que dejó al país en una situación crítica, pero tampoco coincidimos con la visión y las formas de La Libertad Avanza. Apostamos a otra forma de construir política, más cercana a la gente y más responsable con las provincias”, concluyó.