El Gobierno de San Juan realizó una serie de reuniones informativas y de acompañamiento destinadas a productores de los departamentos Pocito y Rawson, quienes resultaron afectados por las recientes tormentas y la caída de granizo. La iniciativa es para mantener un diálogo permanente y una fuerte presencia del Estado en el territorio, con el objetivo de respaldar a quienes producen y generan empleo en la provincia.

Técnicos provinciales brindaron apoyo y relevaron daños por el granizo.

En el departamento Pocito, la convocatoria se realizó en la Escuela Agrotécnica “Los Pioneros” y contó con la presencia de la ministra de Gobierno, Laura Palma, referente del departamento. Durante el encuentro se informó sobre los créditos contemplados en el Programa de Asistencia Económica Agrícola para Contingencias Climáticas, detallando el alcance de la línea de financiamiento, los requisitos para acceder y las condiciones previstas para acompañar la recuperación productiva de los establecimientos afectados.

En tanto, en Rawson, la actividad tuvo lugar en la Unión Vecinal de Villas Unidas, donde los productores participaron de una instancia informativa y de consulta personalizada. Allí se explicó el procedimiento para realizar denuncias por contingencias climáticas, los plazos vigentes y los distintos tipos de asistencia disponibles, además de atender de manera individual cada situación particular.

De las jornadas participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, y el director de Contingencias Climáticas y Registro Productor, Alberto Gallardo, quienes destacaron la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado y ratificaron el compromiso del Gobierno provincial de acompañar al sector productivo frente a eventos climáticos extremos.

Estas acciones forman parte de una política de asistencia y acompañamiento que busca fortalecer la producción local y brindar respuestas concretas a los productores ante las contingencias climáticas que afectan a la actividad agrícola.