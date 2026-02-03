Las empresas de la UTE conformada por Y.A. Dumandzic Construcciones y Semisa Infraestructura S.A., responsables de la obra para transformar en autopista un tramo de la Ruta Nacional 40 Sur denunciaron hechos reiterados de vandalismo en la zona de trabajos, que ponen en riesgo la seguridad vial de quienes circulan por el lugar.

Se trata del sector comprendido entre Tres Esquinas y Cochagual, en el departamento Sarmiento, donde se ejecuta una de las obras viales más importantes del sur sanjuanino. Según advirtieron las constructoras, personas desconocidas mueven los tachos y tambores de señalización que se utilizan para ordenar y desviar el tránsito durante la ejecución de los trabajos.

Cambian los desvíos y exponen a los conductores

De acuerdo al comunicado oficial difundido por las empresas, se detectó en reiteradas oportunidades el retiro, desplazamiento y reubicación indebida de los elementos de señalización instalados sobre la calzada principal de la Ruta 40, especialmente en la intersección con la Ruta Provincial 295.

Estas acciones alteran el esquema de circulación previsto para la obra y provocan que los conductores ingresen a sectores donde se trabaja con maquinaria pesada, movimientos de suelo y reducción de carriles, incrementando el riesgo de siniestros viales.

Desde las firmas señalaron que esta situación genera confusión entre los automovilistas y dificulta el control del tránsito en un tramo que ya presenta condiciones especiales por tratarse de una zona en obra.

Circulación en contramano y mayor riesgo de accidentes

Uno de los hechos más graves denunciados fue el desvío indebido del tránsito que circulaba en sentido norte-sur por la Ruta 40 hacia la colectora este. Como consecuencia, los vehículos terminaron circulando en ambos sentidos por una misma calzada y un solo carril.

Según remarcaron las empresas, esta situación eleva de manera significativa el riesgo de choques frontales y accidentes de gravedad, especialmente durante la noche o en horarios de baja visibilidad.

Pedido de asistencia policial y llamado a la precaución

Ante este escenario, la UTE conformada por Y.A. Dumandzic Construcciones y Semisa Infraestructura S.A. informó que solicitó la intervención de la Policía de San Juan para reforzar el control en la zona y evitar nuevas situaciones de vandalización.

Además, las constructoras pidieron a la comunidad que circule con extrema atención y precaución por el tramo en obra, respetando la señalización vigente y reduciendo la velocidad, principalmente en horarios nocturnos.

Finalmente, insistieron en que el correcto uso y respeto de los desvíos es clave para resguardar la seguridad vial y garantizar el normal avance de los trabajos en la Ruta 40 Sur.