La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunicó que ya se encuentra vigente el esquema de Tasas Municipales 2026. Los capitalinos podrán acceder a descuentos acumulables de hasta el 35% mediante el pago en término y el uso de las distintas modalidades disponibles. El primer vencimiento está previsto para el 27 de febrero de 2026.

El municipio, a través de la Secretaría de Economía y Hacienda, destacó que el sistema contempla diferentes opciones de pago, entre ellas la posibilidad de abonar de forma anual, semestral o en 12 anticipos, con vencimientos distribuidos a lo largo del año, lo que brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes.

Además, detallaron que incluye beneficios adicionales por Buen Contribuyente, adhesión al débito automático y pago online, incentivos que pueden combinarse entre sí y que buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, al mismo tiempo que generan un ahorro significativo para los vecinos.

En el marco de la modernización de los servicios, la municipalidad promueve herramientas digitales que simplifican los trámites. Los vecinos pueden consultar información y gestionar pagos desde la web oficial, y también solicitar la boleta de tasas vía WhatsApp al número 264 5602660, evitando traslados innecesarios.

Con la implementación de este esquema, el municipio apunta a acompañar la economía familiar, reconocer el compromiso de quienes cumplen en tiempo y forma y fortalecer los recursos destinados a servicios y obras que impulsan el crecimiento y el desarrollo de la Ciudad de San Juan.