Ampliaron el cupo de las clases de apoyo en secundario: cómo inscribirse

El Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito amplía su capacidad de acompañamiento a estudiantes secundarios gracias a una acción coordinada entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Tal como lo anticipó DIARIO HUARPE. A partir de esta semana, se suman 100 cupos adicionales a las clases de apoyo, lo que permitirá que más jóvenes refuercen sus aprendizajes de cara a las mesas de examen previas al inicio del ciclo lectivo 2026.

La ampliación fue posible con la incorporación de 12 nuevos profesores al equipo docente, que ya cuenta con 45 educadores. De esta forma, el total de estudiantes beneficiados pasará de 500 a 600 en toda la provincia.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el ministro de Familia, Carlos Platero, destacaron que esta medida forma parte del Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, cuyo objetivo es fortalecer las trayectorias escolares, reducir la deserción y mejorar las condiciones de aprendizaje.

“Aunar esfuerzos para acompañar a los estudiantes es una estrategia clave para favorecer la terminalidad educativa”, coincidieron ambos funcionarios.

Reapertura de inscripciones: requisitos y sedes

Las inscripciones se reabrirán este miércoles 4 de febrero a las 9.00 en la sede de la Dirección de Juventudes, ubicada en calle Santa Fe 321 Este, en Capital. Serán por orden de llegada, hasta completar el cupo disponible.

Documentación requerida:

Fotocopia del DNI del estudiante.

Fotocopia del DNI del progenitor o tutor.

Fotocopia de la partida de nacimiento del estudiante.

Las clases para los nuevos inscriptos comenzarán el lunes 9 de febrero en dos turnos (mañana y tarde) y se dictarán en la misma sede de Juventudes. Cabe recordar que las clases para los estudiantes inscriptos en enero ya comenzaron el 2 de febrero en todas las sedes departamentales.

Un programa con resultados consolidados

El Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito brinda apoyo en materias como Matemática, Lengua, Física, Química e Inglés a miles de estudiantes de nivel primario y secundario. Según los registros oficiales, en 2024 y 2025 el 90% de los estudiantes que asistieron a las clases de apoyo lograron aprobar sus exámenes.

La iniciativa se desarrolla en seis departamentos de la provincia y representa una de las políticas educativas más valoradas por las familias, especialmente en contextos de preparación para exámenes y reforzamiento de contenidos clave.

Datos clave del programa ampliado