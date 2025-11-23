La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activo un bono de hasta $300.000 mensuales destinado a trabajadores que hayan perdido su empleo. Este beneficio, conocido como Prestación por Desempleo, está dirigido a quienes hayan trabajado en relación de dependencia, de manera eventual, por temporada o en el sector de la construcción, siempre que hayan realizado aportes durante su actividad.

Este programa no solo brinda un ingreso mensual, sino que también preserva los aportes jubilatorios y la cobertura de obra social durante el período de cobro. Además, se complementa con iniciativas de capacitación y reinserción laboral para facilitar la reincorporación al mercado formal de trabajo.

Publicidad

El monto que recibe cada beneficiario equivale al 75% del mejor salario registrado en los seis meses previos al despido, aunque con límites establecidos. El pago no puede ser inferior al 50% ni superar el 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Con los valores vigentes a octubre, los pagos oscilan entre $161.000 y $322.000 mensuales, según el historial salarial de cada persona.

Respecto a la duración, el período de cobro varía en función de los años trabajados con aportes realizados. En casos especiales, como trabajadores mayores de 45 años o con cargas familiares, el plazo puede extenderse, otorgando un respaldo adicional.

Publicidad

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos ser argentino o residente con residencia legal vigente, no percibir SUAF ni otras prestaciones incompatibles, y mantener actualizados sus datos personales en el sistema Mi ANSES.

La documentación necesaria para iniciar el trámite debe ser presentada completa y en original, recomendándose conservar todos los comprobantes durante el proceso.

Publicidad

El trámite para solicitar la Prestación por Desempleo se puede realizar de dos maneras: de forma online a través de Mi ANSES o de manera presencial, solicitando turno previamente.