El desayuno es considerado por expertos en salud como la comida más importante del día, ya que proporciona la energía necesaria para afrontar las tareas cotidianas con vitalidad. En este sentido, una receta sencilla y saludable puede marcar la diferencia para comenzar bien la jornada.

Este licuado de avena y frutillas es una opción práctica y nutritiva que se puede adaptar utilizando la fruta que prefieras. Solo se requieren dos ingredientes para obtener una bebida energética que aporta los nutrientes esenciales para el día.

Publicidad

Beneficios de los ingredientes: La avena se destaca por su alto contenido de fibra soluble, especialmente beta-glucana, la cual tiene múltiples beneficios para la salud. Por su parte, las frutillas son bajas en calorías y ricas en fibra dietética, lo que las convierte en una alternativa ideal para quienes desean mantener un peso saludable o perder algunos kilos. Se puede preparar con agua o leche, según las preferencias de los consumidores.

Incorporar este licuado a la rutina matutina no solo es delicioso sino también una forma efectiva de nutrirse y comenzar el día con energía y bienestar.