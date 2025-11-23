El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó un ataque en Beirut dirigido contra Ali Tabatabai, considerado el "jefe de gabinete" del grupo terrorista libanés Hezbollah. Hasta el momento, el paradero de Tabatabai no ha sido confirmado. El objetivo del ataque fue un apartamento oculto en la capital libanesa, vinculado a Tabatabai, donde al menos 25 personas resultaron heridas y tres fallecieron.

En un mensaje contundente, Netanyahu aseguró que continúa enfrentando el terrorismo en múltiples frentes y que no requiere autorización externa para actuar contra Hamas y Hezbollah. Destacó que las Fuerzas de Defensa de Israel operan con autonomía para impedir ataques, y que las respuestas militares son cuidadosamente calibradas en coordinación con el ministro de Defensa, Israel Katz.

Además, el Ejército israelí informó que abatió a once presuntos milicianos que intentaban escapar de los túneles en Rafah, Gaza, y detuvo a otros seis sospechosos. Netanyahu enfatizó que seguirá tomando todas las medidas necesarias ante los reiterados incumplimientos del alto el fuego por parte de Hamas, señalando que han frustrado varios intentos de penetrar en territorio israelí más allá de la línea amarilla.

Desde el inicio de la ofensiva militar israelí, considerada por expertos en derecho internacional y una comisión de la ONU como un genocidio, se han registrado más de 69.700 muertos en Gaza, entre ellos más de 20.000 niños, y 170.863 heridos, según datos oficiales de Sanidad.

El Ejército israelí identificó este domingo a uno de los 21 fallecidos en bombardeos recientes en Gaza como Alaa Haddadeh, a quien responsabiliza como director de recursos en una sede de Hamas en la Franja. Según el comunicado oficial, Haddadeh era una figura clave en los sistemas de abastecimiento y producción de armas del grupo, y durante el conflicto facilitó la transferencia de armamento para ser usado contra las tropas israelíes.