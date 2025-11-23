En octubre de 2025, la venta financiada de autos 0 km alcanzó su nivel más bajo del año, afectada principalmente por las elevadas tasas de interés y la reducción en la oferta de las marcas, que esperan mayor claridad en el panorama político y económico.

El informe mensual publicado por el Sistema de Información On-line del Mercado Automotor (SIOMAA) registró un total de 32.540 prendas en octubre, de las cuales el 43,1% correspondió a vehículos nuevos, con 22.533 unidades, mientras que el 6% correspondió a autos usados, con 10.007 operaciones.

Las operaciones financiadas representaron el 14,9% del total de ventas de autos nuevos y usados, mostrando un descenso respecto al 18,6% registrado en mayo. En cuanto a los autos 0 km, octubre fue el mes con menor proporción de ventas con prenda, con un 43,1%, frente al 50,4% de junio.

A pesar de esta caída, la comparación interanual sigue siendo positiva, con un aumento del 22,4% en relación a octubre de 2024. Sin embargo, esta mejora es menor que la del primer semestre, cuando el crecimiento superaba el 100% respecto al año anterior.

El primer trimestre de 2024 fue especialmente difícil para el sector, pero la introducción de financiamiento a tasas 0% para autos 0 km a partir de abril impulsó una recuperación. No obstante, desde julio de 2025 la proporción de ventas financiadas comenzó a disminuir, acelerándose hasta octubre, que registró la menor diferencia interanual en comparación con el mismo mes del año anterior.

El ritmo de mejora interanual también se desaceleró notablemente: mientras que en julio de 2025 la mejora era del 72,6%, esta bajó a 54,3% en agosto y 45,3% en septiembre. En valores absolutos, las ventas financiadas de autos nuevos entre enero y octubre alcanzaron 261.686 unidades, con un promedio mensual de 26.168 autos, y octubre quedó por debajo de este promedio.

En el balance anual, las compañías financieras de las marcas mantienen un crecimiento sostenido, representando el 40% de las ventas financiadas, un aumento significativo respecto al 26% del año anterior, siendo el único sistema de financiación que creció en 2025.

Por su parte, los planes de ahorro, aunque siguen siendo el método más utilizado con un 44% de las operaciones, registran una baja en comparación al 55% de 2024. Las financiaciones bancarias, con tasas más altas y requisitos más estrictos, representan el 13% y han perdido tres puntos porcentuales frente al 17% del año anterior.

En cuanto a la participación de cada marca en ventas financiadas, Fiat lidera con un 68% de sus vehículos vendidos bajo crédito prendario en los primeros diez meses de 2025. Le siguen Citroën y Peugeot, ambas con un 64%. Renault se destaca con un 59%, Chevrolet con 58%, Nissan 56%, Volkswagen 49%, Jeep 48% y Mercedes-Benz 44%. Ford y Toyota presentan las cifras más bajas, financiando solo el 36% y 27% de sus ventas respectivamente.