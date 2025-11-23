El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que el próximo 20 de diciembre se firmará el esperado acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El acto tendrá lugar en Foz do Iguaçu, Paraná, durante la Cumbre de Líderes del Mercosur, según confirmó Lula desde Johannesburgo, Sudáfrica, en el marco de la Cumbre del G20.

Lula aclaró que la firma será entre los dos bloques y no con ningún país en particular. Subrayó que, aunque la firma representa un avance histórico, “después de la firma habrá mucho trabajo por hacer para aprovechar los beneficios del acuerdo”.

Este tratado comercial abarcará una población cercana a 722 millones de habitantes y un producto interno bruto combinado de 22 billones de dólares, posicionándose como uno de los mayores acuerdos comerciales a nivel global.

La creación de una zona de libre comercio permitirá la eliminación de aranceles sobre una amplia variedad de productos, facilitando el acceso de los países sudamericanos al mercado europeo, especialmente para los bienes agrícolas. A su vez, mejorará las condiciones para la exportación de productos industriales europeos hacia Brasil y el resto de los países del Mercosur.

Las negociaciones comenzaron en 1999 durante la Cumbre América Latina-Caribe-Unión Europea en Río de Janeiro y han atravesado múltiples etapas. En diciembre de 2024, el acuerdo fue anunciado oficialmente en Montevideo con la presencia de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien destacó la complejidad y el esfuerzo para ajustar el tratado a los desafíos actuales.

El contenido del acuerdo es amplio e incluye, además de la zona de libre comercio y la eliminación de aranceles, reglas de origen para asegurar beneficios a los agentes económicos de ambas regiones, apoyo a pequeñas y medianas empresas, compras gubernamentales, propiedad intelectual, empresas estatales, resolución de controversias, servicios, comercio sostenible y mecanismos para resolver disputas comerciales.

A pesar de los avances, existen obstáculos importantes. La presión del sector agrícola europeo, especialmente en Francia, ha generado resistencia. Los agricultores de ese país temen la competencia de los productos brasileños, lo que llevó al presidente Emmanuel Macron a imponer barreras para proteger sus intereses internos. También persisten debates sobre estándares ambientales y laborales.

Este acuerdo es visto como una oportunidad transformadora para ambas regiones. Europa busca diversificar sus mercados frente a Estados Unidos y China, mientras que para los países sudamericanos, en especial Brasil, representa un impulso significativo para sus exportaciones agrícolas e industriales. Lula reconoció que, tras la firma, queda un largo camino para implementar el tratado y empezar a disfrutar de sus beneficios.

Con la fecha de la firma ya establecida, Mercosur y la Unión Europea se preparan para enfrentar el desafío de convertir este acuerdo en una realidad efectiva, esperando que la cooperación prevalezca y abra nuevas oportunidades de prosperidad compartida.

En otro tema abordado durante la Cumbre del G20, Lula da Silva afirmó respecto a Jair Bolsonaro que “La Justicia tomó una decisión. Fue juzgado, tenía todo el derecho a la presunción de inocencia” y aseguró que cumplirá la condena impuesta.

Además, el presidente brasileño celebró el consenso alcanzado en la COP30 y pidió al G20 una hoja de ruta clara para abandonar los combustibles fósiles, destacando la urgencia de respuestas globales coordinadas ante el cambio climático.