Investigaciones recientes han identificado que la mañana, especialmente el período comprendido entre las 7 y las 10 horas, es el momento más adecuado para realizar actividad física. En esta franja horaria, el cuerpo presenta picos más estables de energía, el metabolismo se activa con mayor rapidez y resulta más sencillo mantener una rutina constante a lo largo del tiempo.

Además, ejercitarse temprano aporta beneficios adicionales, como la reducción del estrés y una mejora significativa en la concentración para las tareas del día. Quienes optan por entrenar en este momento suelen cumplir con mayor facilidad sus planes semanales, ya que evitan que imprevistos laborales o la fatiga acumulada interfieran en su práctica deportiva.

Publicidad

Para sacar el máximo provecho de este horario, es recomendable tener en cuenta ciertos consejos que permitan adaptar la actividad física a la rutina personal. Aunque cada individuo puede encontrar su momento ideal, los expertos coinciden en que entrenar en la mañana ofrece ventajas comprobadas que impactan positivamente en la salud, el estado de ánimo y la efectividad del ejercicio diario.