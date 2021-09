En la primera audiencia, fuerte cruce entre el fiscal General y la defensa del juez Alonso

La larga primera audiencia del juicio oral y público contra el juez Javier Alonso dejó más que la lectura de las acusaciones y los términos de la defensa. Cuando le tocó hacer uso de la palabra, el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, lanzó una dura crítica hacia los abogados defensores, asegurando que el magistrado está casi en un estado de “indefensión”. Fue en reacción al escrito que elaboraron los letrados, en los que tildaron al Ministerio Público de perverso.

Quattropani es uno de los que acusó a Alonso (el otro es el fiscal de Estado, Jorge Alvo) de haber cometido graves anomalías en el ejercicio de magistrado. Este miércoles, en la apertura del juicio, que se realiza en la instalaciones del Club Sirio Libanés, habló frente al Jurado de Enjuiciamiento que tiene la responsabilidad de resolver si el magistrado es culpable y tiene que ser destituido o si, por el contrario, es inocente y debe seguir en el cargo.

El titular del Ministerio Público hizo una fuerte embestida contra los abogados que representan a Alonso, Marcelo Fernández y Franco Montes. Aseguró que “lo han dejado en casi un estado de indefensión al no plantear, por ejemplo, como prueba la situación de los restantes juzgados penales a fin de verificar la situación de éstos y compararlos con el juzgado jachallero”.

La cosa no quedó ahí. Quattropani agregó que si “la Fiscalía General renunciara en este momento a la prueba pendiente, el juez sería destituido, sin dudas, por indefensión”.

El funcionario contestó así al escrito que habían presentado los defensores. En el mismo, sostienen que la Fiscalía General de la Corte actuó de manera “aviesa” en la acusación que formuló contra Alonso, términos que es sinónimo de perverso y retorcido

Fernández y Montes respondieron que son abogados “serios” y reivindicaron el trabajo que vienen haciendo. Paso seguido, el segundo contestó que “es presuntuoso” pensar haber encontrado “el agujero al mate” en la estrategia de defensiva.

Alonso, que es juez de la Segunda Circunscripción Judicial y tiene asiento en Jáchal, fue denunciado en abril por la Corte de Justicia a instancias de una auditoría que reveló una profunda demora en la tramitación de 500 causas penales y civiles que estaban bajo su órbita. Tomándose de ese informe y pruebas complementarias, Quattropani y Alvo lo acusan de morosidad, incumplimiento de deberes, mala conducta y negligencia, todas causales de destitución.

El juicio continuará este jueves, desde las 9. Lo más importante será la declaración de tres testigos que fueron ofrecidos por los acusadores: Mario Parisí, Federico Ozollo y Fabricio Serafino. El primero visitó el juzgado de Alonso en enero de este año con la misión de verificar cómo estaba trabajando y fue previo a la auditoría que ordenó la Corte y que dio lugar a la denuncia.

Fernández y Montes adhirieron al pedido de los tres testigos, ya que sostienen que escucharlos podría servir para demostrar la inocencia de su cliente. El eje principal de la estrategia defensiva que vienen desplegando se basa en que la Corte y los acusadores no tienen en cuenta la circunstancia que atraviesa la Segunda Circunscripción y el juzgado de Alonso, ya que no tiene infraestructura ni recursos humanos suficientes (por ejemplo, no cuenta con secretario ni prosecretario en el fuero Penal) para tener las causas al día.