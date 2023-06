En problemas: Repsol Honda atraviesa una compleja situación en MotoGP

El director de Repsol Honda, Alberto Puig, dio detalles en Assen sobre lo que atraviesa este equipo en MotoGP. Además, también hizo mención sobre el estado de Marc Márquez. Es necesario resaltar que el piloto español llegó al Gran Premio de Países Bajos con el pulgar de la mano izquierda fracturado, un esguince de tobillo y con una costilla fisurada. Todo esto debido a sus cinco caídas en Alemania, provocadas por una moto que parecía incontrolable.

En cuanto a la ayuda del mundial para subir, Alberto Puig explicó: "La verdad es que este tema todavía no lo hemos tratado con el campeonato. Y es un tema que tampoco depende de nosotros el decidir la reglamentación del campeonato. Si el campeonato decide hacer esto, pues será su decisión. Lo que sí puedo asegurar es que, a priori, como concepto, Honda tiene que hacer una moto que funcione mejor. No esperar que te ayuden en el campeonato a que tu moto funcione, sino hacer una moto de base mejor y en eso estamos".

"Es evidente que no se ha conseguido, que llevamos unos años de retraso evidentes. No hay que ser muy listos, los resultados lo demuestran. Pero la historia no es que el campeonato te ayude, sino que tú puedas encontrar tu moto y luego te pones a merced del campeonato. Si de alguna manera tienes ayudas o concesiones, pues esto ya no depende de nosotros. Pero creo que ahora sería un error pensar en eso. En lo que hay que pensar es en traer la moto a un nivel competitivo", agregó el directivo de 56 años de edad.

¿Qué sucede en Repsol Honda?

Por otro lado, respecto a la fabricación de las motos de Repsol Honda, Puig resaltó: "Japón está muy lejos y la gente que está aquí del equipo japonés viven el día a día y son conscientes de lo que está pasando. A veces no es fácil que toda la información llegue a Japón como es realmente. Pero eso ya no es trabajo nuestro, es trabajo de los japoneses que están aquí intentar explicar la situación real. Al final, los que hacen la moto son ellos. La moto normalmente sale de la fábrica, es gente que tiene mucha experiencia haciendo motos".

"Pero probablemente la reglamentación actual, la disrupción de las marcas japonesas con la agresividad, en arriesgar, desarrollar... han hecho que los japoneses estén en una situación no de desventaja, pero sí claramente detrás. Nosotros siempre reportamos, siempre explicamos la situación. De todas maneras, en las carreras, por mucho que expliques, el resultado del domingo todo el mundo lo puedes ver. Con lo cual, si te miran los resultados ya pueden ver dónde estás y si tienes que mejorar o no y si tienes que escuchar o no. Esto ya cada uno tiene que entenderlo como lo entienda, a su manera", manifestó el director de Repsol Honda.

Para finalizar, Alberto Puig afirmó: "Yo no soy el señor Honda. Yo sé lo que sucede aquí y el trabajo que hacemos aquí. No soy el gestor de la fábrica ni sé exactamente qué es lo que piensan. Pero lo que sí sé es que durante muchos años han hecho muy buenas motos, han sido competitivos. Entonces, es una fábrica que, si están en la competición, teóricamente no es para estar, es para ganar. No sé el detalle exacto, pero creo que, si están aquí, es para ganar. Es lo que pienso y lo que quiero pensar".