En Sevilla, Roma y Oporto, se juega lo más importante de la Liga de Europa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Sevilla, Roma y Oporto, serán las sedes de los tres partidos más destacados sobre un total de 24 que propone para mañana la tercera fecha de la Liga de Europa, en la que compiten 48 equipos divididos en 12 grupos.



Sevilla, invicto en el torneo continental, con los argentinos Ever Banega, Lucas Ocampos y Franco Vázquez, recibirá al Dudelange de Luxemburgo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un partido que comenzará desde las 16 (hora de la Argentina).



El equipo que dirige Julen Lopetegui es líder tras sumar dos victorias, la obtenida ante Qarabag en Azerbaiyán y la última, frente al APOEL en su cancha.



Por su parte, Roma, con los argentinos Federico Fazio, Diego Perotti y Javier Pastore, recibirá en la capital italiana a los teutones de Borussia Mongengladbach, con el fin de mantener el primer lugar del Grupo J, que se completa con el Istanbul recibiendo en Turquía a Wolfberger de Austria.



En tanto, Porto, que cuenta con el arquero del seleccionado argentino Agustín Marchesín y el defensor cordobés Renzo Saravia (ex Racing), será local en Portugal ante el poderoso Rangers de Escocia que dirige el inglés Steven Gerrard.



El Sporting de Lisboa, de los ex futbolistas de Racing Marcos Acuña y Rodrigo Battaglia, será local del Rosenborg de Noruega por el Grupo D, donde el líder, el PSV Eindoven de Holanda se medirá ante el Lask de Austria.



Arsenal, equipo inglés que cuenta con el arquero marplatense Emiliano Martínez, convocado por el DT Lionel Scaloni al seleccionado nacional en la última serie de amistosos por fecha FIFA, asumirá un compromiso difícil ante el Vitoria Guimaraes de Portugal, en un Grupo F que se completa con el partido que disputarán Eintracht Frankfurt, donde juega el zaguero argentino David Abraham (ex Independiente), en Alemania ante el Standard Lieja de Belgica.



Además, Lazio de Italia, donde juega el argentino Joaquín Correa (ex Estudiantes), en su visita a Escocia buscará arrebatarle la punta del Grupo E al Celtic.



Finalmente, en un duelo de punteros del Grupo L, ambos con 4 puntos, el Manchester United de los argentinos Sergio Romero y Marcos Rojo, visitará en Belgrado, capital de Serbia, a Partizán.



El programa completo de partidos de la tercera fecha de la Liga de Europa es el siguiente:



Grupo A: Sevilla- Dudelange; Qarabag-Apoel



Grupo B: Dinamo de Kiev-Copenaghe; Malmoe-Lugano



Grupo C: Trabzonspor-Krasnodar; Getafe-Basel



Grupo D: Sporting Liboa-Rosemborg; PSV Eindoven-LASK



Grupo E: Celtic-Lazio; Rennes-CFR Cluj



Grupo F: Arsenal-Vitoria Guimaraes; Eintracht Frankfurt-Standard Lieja



Grupo G: Young Boys-Feyenoord; Porto-Rangers



Grupo H: Ludogorets-Espanyol; CSKA Moscu-Ferencvarosi



Grupo I: KAA Gent-Wolfsburgo; Saint Etienne-Oleksandria



Grupo J: Instambul-Wolfberger; Roma-Borussia Monghengladbach



Grupo K: Bratislava-Wolverhampton; Besiktas-Braga



Grupo L: Partizan-Manchester United; AZ Alkmaar-Astana.