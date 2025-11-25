Una mujer de 47 años y un hombre de 27 fueron encontrados muertos este domingo dentro de una habitación del hotel alojamiento Ruta 38, en Valle Hermoso, en el Valle de Punilla (Córdoba). Según las primeras líneas de investigación, la Justicia sospecha que él habría cometido un femicidio antes de suicidarse, en un hecho ocurrido entre la tarde del sábado y la del domingo.

El caso quedó a cargo de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien mantiene la investigación bajo estricta reserva. El episodio se descubrió cuando el conserje del establecimiento intentó comunicarse con la pareja cerca de 24 horas después del ingreso y, al no obtener respuesta, decidió forzar la puerta de la habitación. La entrada estaba obstruida por una cama, y al lograr abrirla encontró al hombre colgado con sábanas y a la mujer tendida en el piso, sin vida.

De acuerdo con fuentes judiciales, la pareja mantenía una relación desde hacía un año y contaba con denuncias previas por amenazas, además de una restricción de acercamiento que no se respetó. En la habitación se secuestró un teléfono celular destruido, que será peritado como elemento clave para reconstruir lo ocurrido en las horas previas al crimen.

La fiscalía trabaja ahora en la recolección de pruebas y espera los resultados de las autopsias, que permitirán precisar la mecánica del hecho, el momento de cada muerte y si existieron otras formas de violencia no detectadas en la primera inspección. Voceros judiciales señalaron que la principal hipótesis, aún sujeta a confirmación, es la de un femicidio seguido de suicidio.