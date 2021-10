Enojo y preocupación en la Cámara de Turismo por los sobreprecios en alojamientos

Por el fin de semana extra largo que hubo en el país la semana pasada, en San Juan hubo una ocupación hotelera del 100%. Incluso, habilitaron el alquiler de casas de vacaciones, pero en muchas de ellas se abusaron con los precios, razón por la que desde la Cámara de Turismo se mostraron enojados y a la vez preocupados.

Esto lo reconoció hasta la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, que en declaraciones radiales expresó: “Encontramos precios excesivos y algunos abusos frente a la falta de hospedaje. Se activó el alojamiento en casas y pedían una barbaridad a último momento”.

Ante este panorama el titular de la mencionada cámara, Daniel Paroli, habló con DIARIO HUARPE y expresó su descontento con la habilitación de este tipo de alquileres a turistas.

“Como no son personas que vivan y trabajen del turismo las casas no tributan ningún tipo de impuestos. Son unos oportunistas porque se aprovechan con los precios. Después el turista se va de acá y por unos pocos prestadores dice que los sanjuaninos somos unos ladrones, meten a todos en la misma bolsa y la que queda mal parada es la provincia”, dijo.

Paroli comentó que entendía que estos hospedajes se habilitaban en fechas eventuales en los que se colapsa el alojamiento, pero no se mostró a favor de ello ya que la provincia salía perjudicada con estos abusos de montos de alquiler.

Incluso, realizó la comparación con un restaurante que, si tiene 50 plazas, no puede recibir 51 personas así que a algunas le tiene que decir que no. “Eso siempre le va a quedar picante a la persona y va a decir quiero ir a ese restaurante porque ahí no pude comer”, ejemplificó.

Además, se mostró disconforme porque estas personas alquilan sus viviendas de fin de semana o vacaciones y no abonan nada. Mientras que, los prestadores turísticos tienen que pagar el monotributo, cuyo monto depende la magnitud del emprendimiento o empresas; las tasas municipales; y las tributaciones en función de lo que se factura.

Los números del último fin de semana largo en San Juan

De acuerdo a datos oficiales difundidos por el ministerio de Turismo, San Juan tuvo un nivel de ocupación plena durante el fin de semana largo pasado. Esto generó un ingreso económico de $273.021.174.

Desde Turismo informaron que fue la primera vez que se registró un nivel de ocupación del 100% durante un fin de semana extra largo como este. Es que anteriormente no hubo tres noches consecutivas con una ocupación al 100%, incluyendo departamentos emergentes como Albardón, Sarmiento, 25 de Mayo, Angaco o San Martín.

Los visitantes llegaron principalmente desde Buenos, Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Mendoza, Neuquén y Río Negro, y lo hicieron, en su mayoría, en automóviles particulares. Cabe destacar que el perfil de las personas encuestadas corresponde al 61% de mujeres y el resto a hombres de más de 18 años.

Una nueva alternativa

En medio de la pandemia Pedernal cobró protagonismo por la cascada de Santa Clara. Fue ese atractivo el que se viralizó en cientos de perfiles en redes sociales y, de esa forma, los prestadores turísticos de la localidad comenzaron a tener cada vez mayor cantidad de consultas y de reservas.

"Se ha convertido en una alternativa muy buscada porque no es tan cercano ni tan alejado, es algo intermedio que tiene su encanto como todos los departamentos de San Juan, tiene valles hermosos, es un destino que esta siendo muy consultado y muy visitado", sostuvo el titular de la Cámara de Turismo.