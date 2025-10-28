En Lima, el presidente del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi, pidió este lunes una sanción para la legisladora Lucinda Vásquez, del partido Juntos por el Perú, luego de que se difundiera una foto en la que se la observa recibiendo masajes y un corte de uñas por parte de un asesor dentro de su despacho parlamentario.

El hecho ocurrió el 6 de noviembre de 2024, aunque la imagen se conoció recientemente a través del programa televisivo Cuarto Poder, generando repercusión y críticas en la opinión pública y entre los legisladores.

Rospigliosi, miembro de Fuerza Popular, calificó la situación como “una humillación” para los trabajadores del Congreso y solicitó una sanción ejemplar. “Esto no debería pasar en el Congreso. Las personas que cometen este tipo de actos deberían ser sancionadas”, declaró durante una conferencia de prensa, pidiendo la intervención de la Comisión de Ética Parlamentaria.

El presidente de dicha comisión, Elvis Vergara, confirmó que el próximo 3 de noviembre propondrá iniciar una investigación de oficio contra Vásquez, con el objetivo de determinar si la legisladora violó normas de conducta parlamentaria o hizo un uso indebido de recursos humanos.

Hasta el momento, Lucinda Vásquez no se pronunció públicamente sobre el incidente ni sobre el pedido de sanción, mientras el Congreso se prepara para evaluar la situación y definir posibles medidas disciplinarias.