UPCN San Juan Vóley volvió a mostrar su jerarquía y se metió entre los cuatro mejores de la Copa ACLAV tras derrotar este domingo a River Plate por 3 a 1, en el encuentro que cerró la Zona 2 del certamen. El partido se disputó en el estadio Gorki Grana de Morón, donde Los Cóndores fueron de menor a mayor y sellaron una victoria clave.

El conjunto dirigido por Fabián Armoa se impuso con parciales de 25-15, 25-11, 26-28 y 25-19, en un duelo que dominó ampliamente durante los dos primeros sets gracias a un sólido funcionamiento colectivo, con efectividad en el servicio y contundencia en ataque. Aunque River logró reaccionar y quedarse con el tercer parcial en un cierre ajustado, UPCN mantuvo la calma y cerró el partido con autoridad.

Publicidad

Con este resultado, el equipo sanjuanino finalizó en lo más alto de su grupo y avanzó a las semifinales de la Copa ACLAV, donde se medirá ante Defensores de Banfield este martes 16 de diciembre, desde las 18, nuevamente en el Gorki Grana de Morón. El encuentro será televisado por Fox Sports. La otra semifinal la disputarán Ciudad Vóley y Monteros Vóley, el mismo día a las 21.

En el plano individual, Juan Simón Villarruel fue el máximo anotador de UPCN con 20 puntos, seguido muy de cerca por Gerónimo Elgueta, quien aportó 19 tantos y fue una de las figuras del encuentro.

Publicidad

De esta manera, UPCN San Juan Vóley ratifica su protagonismo en el vóley nacional y sigue firme en la búsqueda de un nuevo título, reafirmando su condición de candidato en una competencia que reúne a los mejores equipos del país.