Durante los primeros cinco meses de 2025, 6.710.700 turistas argentinos viajaron al exterior, lo que representa un aumento del 66,0% interanual. Este volumen convierte al período enero-mayo en el más alto desde 2016, con la mayoría de los desplazamientos realizados por vía aérea desde los aeropuertos internacionales de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery.

En mayo, 752.800 argentinos cruzaron las fronteras, un incremento del 48,9% respecto al mismo mes del año anterior. De ellos, el 51,0% eligió la vía aérea, el 41,6% la terrestre y el 7,4% la fluvial o marítima. Ezeiza y Aeroparque concentraron 328.100 salidas, con un crecimiento del 50,3% interanual, representando el 43,6% del total.

Los destinos más visitados en los primeros cinco meses fueron Brasil, Chile, Uruguay, Estados Unidos y Europa. En mayo, Europa fue la región con mayor flujo de turistas argentinos, con 82.300 visitantes, seguida de Brasil con 76.400. Estados Unidos y Canadá recibieron 52.500, mientras que otros destinos americanos sumaron 62.100. Chile y Uruguay registraron 32.000 y 3.200 turistas respectivamente, este último con viajes más frecuentes pero de menor duración. Paraguay y Bolivia recibieron 4.100 y 3.300 turistas.

El comportamiento en cuanto a la duración de las estadías varió según el destino. En mayo, la estadía promedio general fue de 14,3 noches, reflejando una caída del 11,8% interanual, según el informe mensual del INDEC. Europa lideró con una permanencia promedio de 21,8 noches, seguida por Estados Unidos y Canadá con 16,9 noches. Otros destinos internacionales presentaron estadías entre 11 y 16 noches, mientras que los países sudamericanos cercanos como Brasil, Chile y Uruguay tuvieron una duración promedio inferior a 10 noches.

Este contraste se explica porque, aunque la mayoría de los turistas viaja hacia países vecinos, quienes visitan regiones más lejanas permanecen en promedio tres veces más tiempo. En el período enero-mayo, la estadía promedio general fue de 14,1 noches, menor a las 16,9 noches registradas en el mismo lapso del año anterior.

En cuanto a pernoctaciones, en mayo se registraron 4.676.500 noches de turistas argentinos en el exterior, un aumento del 32,7% interanual. En los primeros cinco meses, el total alcanzó 26.395.900 pernoctaciones, incrementándose un 26,2%. Europa fue el destino con mayor volumen de noches, con más de 1.794.000, seguido por Brasil con aproximadamente 741.000 y Estados Unidos y Canadá con más de 887.000 noches.

El gasto estimado por persona, considerando un promedio de USD 100 por noche durante la estadía, fue de USD 1.430 en mayo, sin incluir el transporte internacional. Esto implica un gasto total aproximado de USD 467,65 millones para los turistas que partieron desde Ezeiza y Aeroparque. Si se extiende el cálculo a la totalidad de los 752.800 turistas emisivos de todas las vías y se mantiene el mismo promedio de noches y gasto diario, el gasto total estimado para mayo asciende a USD 1.076 millones.

Respecto a los puntos de salida, en mayo el 51% de los turistas argentinos optó por la vía aérea. Además de Ezeiza y Aeroparque, Mendoza y Córdoba fueron aeropuertos destacados, con 14.800 y 27.900 pasajeros respectivamente. La vía terrestre concentró el 41,6% de las salidas, principalmente por el Paso Cristo Redentor hacia Chile con 59.400 viajeros. La vía fluvial o marítima representó el 7,4%, con 55.500 turistas, la mayoría embarcando desde el Puerto de Buenos Aires.

El saldo turístico durante mayo fue negativo para Argentina, ya que ingresaron 315.400 turistas no residentes frente a los 752.800 argentinos que viajaron al exterior, generando un déficit de 437.400 turistas. Al considerar también a los excursionistas, el saldo general negativo alcanzó 741.700 visitantes internacionales.