En los últimos dos años, los autos híbridos se posicionaron como la tecnología electrificada favorita en Argentina, debido a su precio accesible, mayor autonomía respecto a los vehículos térmicos y tiempos de recarga más cortos que los eléctricos puros. Este fenómeno responde también a la limitada infraestructura eléctrica en gran parte del país, que favorece la elección de modelos híbridos por parte de los usuarios que buscan sumarse a la movilidad sustentable.

Según el último informe del Sistema de Información Online del Mercado Automotor (Siomaa), el 79% de los autos electrificados registrados en Argentina son híbridos comunes o autorecargables, mientras que los microhíbridos representan el 15%, los eléctricos puros el 4% y los híbridos enchufables apenas el 2%. Esta tendencia se reforzó con el programa gubernamental vigente desde 2025, que exime del arancel del 35% a vehículos híbridos y eléctricos importados de extrazona, lo que permitió la llegada de una mayor variedad de modelos y marcas al mercado local.

En este contexto, Toyota continúa siendo un referente histórico en el segmento híbrido, con sus modelos Corolla y Corolla Cross acumulando cerca del 75% del mercado en el primer semestre del año, equivalentes a casi 13.000 unidades vendidas. Sin embargo, en noviembre, la llegada masiva de autos chinos gracias al cupo de 50.000 unidades con beneficios impositivos y la interrupción temporal de producción en la fábrica de motores de Toyota en Porto Feliz, Brasil, alteraron el ranking de ventas.

Así, el Baic BJ30, disponible en versiones 4x2 y 4x4, encabezó durante dos meses consecutivos el ranking de patentamientos de autos híbridos en Argentina, con un total de 564 unidades vendidas en noviembre. El Toyota Corolla Cross se ubicó en segundo lugar con 366 vehículos, manteniendo una ventaja sobre el Renault Arkana Mild-Hybrid, que con 201 unidades se posicionó tercero y como el más destacado entre los híbridos con intervención eléctrica secundaria.

El cuarto lugar fue para el Haval H6, un SUV del segmento C importado por el Grupo Antelo bajo la marca Great Wall Motors, que patentó 186 unidades en noviembre. En quinto puesto quedó el Toyota Corolla Híbrido, con 172 autos, consolidándose como el segundo híbrido más vendido en el acumulado anual y el sedán híbrido más popular, dado que los cuatro primeros modelos del ranking anual son SUV.

En la sexta posición aparece otro modelo de Great Wall Motors, el Haval Jolion Pro, un SUV compacto híbrido que registró 127 patentamientos. El séptimo lugar fue para el BYD Song Pro, el primer híbrido de la marca china en el país, que también alcanzó 127 unidades vendidas en noviembre.

La Ford Maverick, la pick-up híbrida pionera en Argentina, ocupó el octavo puesto con 85 vehículos patentados, mientras que el nuevo Fiat 600 Mild-Hybrid, lanzado en octubre, mostró un desempeño destacado con 84 unidades vendidas, ubicándose en noveno lugar.

Finalmente, la Ford Territory Híbrida, que comenzó su comercialización en noviembre, logró posicionarse décima con 68 unidades patentadas en apenas medio mes en el mercado.

Se espera la llegada de más autos híbridos chinos, junto con la entrada en competencia fuerte del Ford Territory y el Toyota Yaris Cross, este último previsto para iniciar ventas en febrero y fabricado en Brasil, que contribuirán a diversificar aún más la oferta de vehículos electrificados en el país.