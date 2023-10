Tras la publicación de DIARIO HUARPE que destapó un escándalo con la venta de lotes en un terreno fiscal en Rawson, desde el Gobierno de San Juan confirmaron que esa maniobra es una estafa, ya que ese inmueble no tiene adjudicatario desde 2014 y, por ende, el vendedor no cuenta con ningún respaldo jurídico.

En diálogo con este diario, el director de Desarrollo Agrícola, dependiente del Ministerio de Producción, Fabricio Facchin, expresó: “La persona que loteó el terreno y se encargó de la venta de los inmuebles, no tiene respaldo jurídico. Desde el Gobierno jamás se puede poner en venta algo que no fue aprobado por ley desde la Cámara de Diputados. A su vez, ratificó la información publicada por este medio sobre la identidad del presunto estafador, reconocido por sus iniciales “G.D.”, y aseguró que hay más personas involucradas en la estafa.

En este sentido, Facchin explicó que en la década del 70’ había dos leyes que habilitaban la adjudicación de estas tierras fiscales con derecho a compra y venta, pero desde el año 2018 se implementó la Ley N.º 1725-J, la cual dejó sin efecto esa antigua práctica, y establece que esos terrenos pueden entregarse en comodato solo desarrollar un proyecto productivo. En el caso del Lote 90, el inmueble en cuestión, no se ha presentado jamás un pedido de comodato.

“Ese terreno fue adjudicado en el año 1997 a una persona completamente distinta a la que luego vendió los lotes, y en el año 2014 se desadjudicó. Desde entonces, el Estado no volvió a entregar esas tierras a nadie, ni bajo ninguna condición”, sentenció.

A su vez, el funcionario afirmó que el caso está siendo tratado bajo la Ley de Procedimientos Administrativos, por lo que se encuentra en manos de Asesoría Letrada, quien deberá emitir un dictamen, para que luego la autoridad administrativa emita una resolución. Mientras que Fiscalía de Estado será el organismo que tendrá la última palabra sobre un posible desalojo, o incluso un hipotético acuerdo con las personas que fueron estafadas.

Por otra parte, el director de Desarrollo Agrícola aclaró que desde Gobierno ya estaban al tanto de la situación, ya que en el mes de marzo realizaron un relevamiento de los diferentes terrenos fiscales de la provincia y descubrieron la irregularidad. Además, confirmó que los vecinos damnificados también se comunicaron con la Dirección para exponer el caso y pedir una solución al conflicto.

Consultado sobre cuán inusual es este tipo de estafas con terrenos fiscales y sobre la situación de los damnificados, Facchin expresó: “No es común, de hecho es la primera situación de este tipo que me toca atender desde que asumí en el cargo. No está en nuestras manos la decisión final y me apena la posición de los vecinos que pagaron por un lote, pero cuando uno compra un inmueble debe pedir un informe de registro inmobiliario, lo que aparentemente no ocurrió, ya que quien les vendió no es el propietario”.

Teniendo en cuenta que la venta de los lotes comenzó en el año 2018 y no fue hasta cinco años después que se detectó la irregularidad, el funcionario sentenció: “De la gestión anterior no puedo hablar porque desconozco si estaban al tanto o si tomaron acciones al respecto. Yo cuando asumí tomé la decisión de avanzar en un diagnóstico general de estas tierras y es por ello que hoy la provincia se está ocupando de esta problemática”.

El caso

La investigación gira en torno a la venta de 163 lotes de un terreno fiscal perteneciente al Estado provincial, en el Médano de Oro, en Rawson. En el lugar construyeron un loteo privado llamado “Vista al Cerro”, y ya hay al menos unas 50 propiedades edificadas. Los compradores aseguran haber sido estafados y por ello piden llegar a un acuerdo con la provincia, y así evitar un eventual desalojo.

Se trata del Lote 90, de la Colonia Fiscal Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en inmediaciones de calle Ramón Franco y Calle 11, con una dimensión de siete hectáreas. Los lotes en cuestión tienen dimensiones aproximadas de 364 m², y cuando comenzó la venta del loteo a fines del año 2018, se vendían a $300.000, mientras que actualmente, se venden en promedio por $1.400.000.