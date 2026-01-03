“Estamos hablando de un terrorista y un narcotraficante”. Con esa frase, el presidente Javier Milei fijó la posición de la Argentina frente a los hechos ocurridos en Venezuela y al rol de Estados Unidos en la captura de Nicolás Maduro. La definición no fue aislada ni improvisada: formó parte de una extensa entrevista radial en la que el mandatario trazó un diagnóstico político, ideológico y regional sobre el colapso del chavismo y el impacto que, según su visión, tuvo el régimen venezolano en América Latina.

Desde el inicio de la conversación, Milei sostuvo que lo sucedido debe leerse como “la caída de un dictador que venía trampeando las elecciones”, incluso después de haber sido derrotado en las urnas. Para el Presidente, la permanencia de Maduro en el poder no respondía a un proceso democrático sino a la consolidación de un narcoestado con ramificaciones internacionales.

Publicidad

En ese marco, Milei fue más allá de la coyuntura venezolana y vinculó al régimen con redes de narcotráfico, financiamiento ilegal y alianzas con organizaciones armadas. “Tiene como fuentes de ingreso el narcotráfico, alianzas con grupos terroristas y un esquema de exportación del socialismo del siglo XXI”, afirmó, al tiempo que comparó el rol de Venezuela con el que tuvo Cuba en la región durante la Guerra Fría.

Apoyo explícito a Estados Unidos

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la definición sin matices de la política exterior argentina. Milei confirmó el “apoyo total” de la Argentina a la decisión de Estados Unidos y adelantó que el país acompañará cualquier moción que se trate en los organismos internacionales. Según explicó, “no había forma de que los venezolanos salieran de ese equilibrio siniestro” sin una acción externa.

Publicidad

El Presidente también marcó una fuerte diferencia con otros mandatarios de la región. Sin mencionarlos directamente, cuestionó a los gobiernos alineados con el socialismo del siglo XXI y los acusó de avalar dictaduras cuando estas se presentan bajo banderas ideológicas afines. “Queda bien claro quién está de un lado y quién está del otro”, sentenció.

La transición política en Venezuela

Consultado sobre el futuro inmediato, Milei consideró que la captura de Maduro debilita de manera decisiva al régimen y abre la puerta a una recomposición institucional. En ese escenario, volvió a respaldar a Edmundo González Urrutia como “el verdadero presidente”, al sostener que fue quien ganó las elecciones y que Maduro actuaba como un usurpador del poder.

Publicidad

El mandatario argentino no descartó que otros dirigentes del chavismo enfrenten consecuencias similares y señaló que todos los integrantes del esquema gobernante son “cómplices del régimen”. La definición refuerza una línea discursiva que Milei ya había expresado en foros internacionales, como el Mercosur, donde condenó abiertamente al gobierno venezolano.

Un mensaje regional

Más allá del impacto político inmediato, Milei encuadró los hechos como una señal para toda América Latina. A su entender, la caída del régimen venezolano no solo representa una reparación para millones de ciudadanos que emigraron o sufrieron persecuciones, sino también una oportunidad para frenar la expansión de modelos autoritarios en la región.

“Es una excelente noticia para el mundo libre”, concluyó el Presidente, al asegurar que este proceso marca “un nuevo renacer de la libertad” en el continente. Una frase que, al igual que su dura caracterización de Maduro, resume el tono y la orientación de la política exterior que busca imprimir desde la Casa Rosada.