Con la mira puesta en las próximas elecciones legislativas nacionales, el referente local de La Libertad Avanza, José Peluc, anunció que el espacio libertario en San Juan competirá sin formar parte de ningún frente electoral. La confirmación llegó este miércoles a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, luego de que se oficializaran los frentes oficialista y del peronismo que participarán en los comicios.

“Seguimos manteniendo la palabra con nuestros militantes y la gente”, escribió Peluc, al tiempo que remarcó que la decisión de ir solos responde a la necesidad de fortalecer el proyecto nacional que encabeza el presidente Javier Milei. “Vamos como Partido sin Frente, para fortalecer el espacio del Presidente Milei con La Libertad Avanza”, afirmó.

En el mismo mensaje, el dirigente libertario hizo una crítica directa a los sectores tradicionales de la política sanjuanina, al afirmar: “No queremos fotos del pasado, ni la complicidad y tampoco la frustración y desidia de tantos años”. Así, Peluc dejó en claro que el espacio no buscará alianzas con estructuras partidarias vinculadas al justicialismo ni al orreguismo.

Además, agradeció públicamente el respaldo de los referentes nacionales del partido oficialista. “Gracias a todas las autoridades nacionales de La Libertad Avanza y funcionarios del Gobierno Nacional, por respaldar la decisión del consejo y congreso del partido en San Juan”, expresó.

La publicación cierra con una definición contundente que resume la estrategia libertaria de cara a las legislativas: “Luchemos por volver a ser libres, porque esto es libertad o kirchnerismo. Y La Libertad arrasa”.

Con esta determinación, La Libertad Avanza se presenta como una opción independiente en el mapa político sanjuanino, en sintonía con la postura del presidente Milei de evitar acuerdos con fuerzas que integran lo que él define como “la casta política”.