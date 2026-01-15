Las vacaciones, pensadas como un período de descanso, no siempre cumplen su propósito: muchas personas experimentan ansiedad, irritabilidad, insomnio o malestar físico y emocional. Eduardo Oscar Gigena, psiquiatra del INAR y jefe del Departamento de Emergencia del Hospital Neuropsiquiátrico “Braulio A. Moyano”, explica que esta respuesta es esperable ante cambios, incluso deseados, y se manifiesta tanto en lo psicológico como en lo físico.

“La ansiedad es la respuesta psicofísica a factores de estrés o a la incertidumbre”, señala el especialista. Este estado puede aparecer incluso antes de salir de viaje, durante la planificación: presupuestos, alojamiento, traslados, itinerarios familiares y, en algunos casos, el miedo a volar se convierten en detonantes frecuentes.

A nivel psicológico, la ansiedad se manifiesta con miedo, irritabilidad e insomnio; a nivel físico, con taquicardia, temblor e inquietud. Estas reacciones están mediadas por neurotransmisores como dopamina, serotonina y noradrenalina, en respuesta al exceso de cortisol generado por el estrés. La pérdida de la rutina habitual en el destino y la sobreplanificación de actividades también incrementan la tensión, especialmente cuando se busca aprovechar cada minuto o se siguen expectativas externas, como las que se observan en redes sociales.

Para disfrutar más y reducir el estrés, los expertos recomiendan planificar sin sobrecarga, dejar espacios libres, desconectarse de redes sociales, sostener hábitos previos gratificantes, anotar preocupaciones para atenderlas después y mantener actividad física moderada, como caminatas.

En definitiva, las vacaciones requieren gestión y conciencia: entender los factores que generan ansiedad permite anticiparse y tomar decisiones realistas, logrando un descanso más pleno y un regreso con energía al ritmo cotidiano.