Estudiantes de La Plata dio un golpe en el mercado de pases al acelerar y concretar la llegada del delantero Adolfo Gaich, futbolista con pasado en la Selección Argentina que estaba en el fútbol europeo. El club platense acordó que el atacante rescindirá su contrato con su equipo actual en Rusia para firmar con el “Pincha”.

Gaich, de 26 años, surgió en San Lorenzo de Almagro y disputó varios torneos en el exterior, incluida una etapa en el CSKA de Moscú, además de pasos por Italia, España y Turquía, lo que le ha dado experiencia en diferentes competiciones internacionales.

Publicidad

El delantero tiene previsto llegar al país para realizar la revisión médica y firmar contrato con Estudiantes por varias temporadas, en lo que representa un refuerzo de peso para el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez. Se espera que el vínculo sea oficializado tras los estudios médicos y la firma en City Bell.

La incorporación de Gaich llega en un contexto en el que Estudiantes busca reforzar su delantera tras la posible salida de figuras y en plena preparación para la temporada que incluye la Copa Libertadores 2026, donde aspira a competir con fuerza en el plano internacional además de mantener su protagonismo en el fútbol argentino.

Publicidad

Con esta llegada, Estudiantes suma un atacante con experiencia en selecciones juveniles y con pasado en la Selección Argentina mayor, lo que genera expectativas entre los hinchas para potenciar el rendimiento ofensivo del equipo.