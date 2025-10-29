Eva Bargiela mostró por primera vez la carita de su bebé

Después de que Eva Bargiela y Gianluca Simeone mostraran por primera vez la cara de su bebé Faustino a través de sus redes sociales. Faustino nació el 25 de octubre de 2025, pesando 4,085 kg.

A través de su cuenta de Instagram, Eva Bargiela compartió un carrusel de fotos para mostrar detalles de esta nueva etapa de maternidad. La modelo acompañó las diez imágenes con un emotivo mensaje: “Recap de los últimos cuatro días, los más especiales de mi vida”. Las imágenes comenzaban con la labor de parto y terminaban con el alta médica y el regreso a casa.

Bargiela describió los momentos compartidos en las fotos:

"Sala de pre parto donde todo empezaba".

"El padre devastado".

El momento con "el equipo que nos acompañó y guio todo el embarazo para traer a Fausti al mundo".

"Practicando la lactancia, relax post teti".

"Yéndonos a casa, cómo nos recibieron y nuestra primera siesta juntos”.

La modelo también compartió las primeras imágenes del pequeño tomadas en la clínica. En ellas se ve a Faustino recostado en la cama, usando un gorrito tejido y envuelto en mantas, mientras sus padres lo rodeaban en un ambiente íntimo y lleno de ternura. En una publicación, Eva dejó en claro su amor con la frase: “25.10.25. El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino. 4,085 kg de puro amor”.

Por su parte, el exfutbolista Gianluca Simeone comentó en la publicación un tierno mensaje: “La familia que siempre soñé”.