El universo de Rápidos y Furiosos volvió a teñirse de nostalgia a doce años del accidente que le costó la vida a Paul Walker. Su gran amigo y compañero de filmación, Vin Diesel, compartió un nuevo homenaje en redes sociales que conmovió al fandom de la saga.

El actor publicó dos imágenes íntimas junto a Walker, acompañadas de mensajes breves pero profundamente emotivos, en los que afirmó que no hay un solo día en que no lo extrañe. En una segunda foto evocó la complicidad entre ambos durante el rodaje y expresó su convicción de que la conexión que los unía permanece intacta, hablando de una “hermandad eterna”.

Las publicaciones generaron una ola de comentarios de seguidores de todo el mundo, quienes recordaron el impacto que la dupla Brian O’Conner–Dominic Toretto dejó en la pantalla y en la cultura popular. Para muchos fans, el vínculo entre ambos actores continúa siendo uno de los pilares emocionales de la franquicia.