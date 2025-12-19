Facundo Bruera, delantero de Barracas Central y uno de los goleadores destacados de la Liga Profesional de Fútbol Argentina, no solo tuvo una gran temporada en lo deportivo, sino que también logró graduarse de abogado en este cierre de 2025.

El atacante de 27 años aprovechó el receso en el calendario del fútbol argentino para dar el último examen final y obtener su título universitario, tras estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Después de rendir, Bruera compartió su momento de alegría en redes sociales y se fotografió en la puerta de la facultad con el tradicional bautismo académico con harina y huevos, un rito habitual entre los graduados.

Publicidad

Bruera, que se forjó futbolísticamente en las divisiones inferiores de Estudiantes, tuvo pasos por varios clubes del ascenso argentino y también en el fútbol paraguayo antes de consolidarse como goleador en Barracas Central, donde se destacó con 13 goles en la temporada 2025.

Hijo del exintendente de La Plata y también abogado Pablo Bruera, Facundo combinó el estudio con su carrera profesional en el fútbol, algo que pocos jugadores consiguen con éxito y que representó un logro significativo más allá de las canchas.

Publicidad

El título en Derecho no solo marca un hito personal para el delantero sino que amplía sus posibilidades profesionales para el futuro, demostrando que es posible compatibilizar alto rendimiento deportivo con una sólida formación académica.

Bruera celebró así un doble logro en 2025, tanto en su carrera futbolística como en su desarrollo profesional fuera de la cancha, un caso que se suma a la tendencia de jugadores que cursan y completan estudios superiores.