Con el aumento del 4,8% en las tarifas del transporte público vigente desde el 1 de febrero, el margen de saldo negativo o "crédito de emergencia" de la tarjeta SUBE se actualizó, permitiendo a los usuarios realizar viajes limitados incluso con el saldo agotado. Este sistema funciona como un adelanto que se descuenta automáticamente en la próxima recarga.
Los nuevos topes del saldo negativo por tipo de transporte
El monto disponible varía según el medio de transporte y la zona:
Colectivos en todo el país, Subte (CABA) y Transporte Fluvial del Delta: el límite negativo habilitado es de $1.200.
Trenes del AMBA (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur) y Tren del Valle (Neuquén): el tope es de $650.
Línea Urquiza: mantiene un margen inferior de $480, debido al proceso de modernización de sus molinetes.
Otros límites y métodos de carga vigentes
Paralelamente, la SUBE estableció para febrero un tope máximo de saldo acumulado en la tarjeta de $40.000. Los usuarios pueden recargar mediante varios canales:
La aplicación SUBE en dispositivos Android con tecnología NFC.
El sistema de Carga a Bordo en colectivos habilitados.
Las Terminales Automáticas de carga.
