Festival de rock sanjuanino: siete bandas tocarán en una noche de pura energía
POR REDACCIÓN
El próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 22 horas, la Casa Club Cóndores Cuyanos, ubicada en Abraham Tapia (antes de Agustín Gómez), albergará un festival que reunirá a siete bandas representativas de la escena rockera sanjuanina. El evento promueve la diversidad de géneros dentro del rock local, con propuestas que abarcan desde el trash metal hasta el punk y el rock alternativo.
Las bandas confirmadas para la jornada son Perversica (trash metal), Nuevo Poder (groove metal), Ámbar (hard rock), Intento Suicida (punk), Efecto Secundario (rock punk), Reel (rock and roll) y Noox (rock alternativo). Cada agrupación aportará su estilo distintivo, en una noche dedicada a la energía y la potencia sonora.
El festival se presenta como una oportunidad para visibilizar el talento emergente y consolidado de la provincia, en un espacio destinado a fortalecer la comunidad rockera local. Las entradas, con un valor de $8.000, están disponibles a través de los contactos 2644399684 (Ringo) y 2644981371 (Daniel).
