Cultura y Espectáculos > Recitales

Festival de rock sanjuanino: siete bandas tocarán en una noche de pura energía

Siete bandas de rock sanjuanino se reunirán este sábado 20 de septiembre en la Casa Club Cóndores Cuyanos para un festival que promete una noche de energía y diversidad musical. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Las entradas están disponibles a $8.000. FOTO: Gentileza Noox 

El próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 22 horas, la Casa Club Cóndores Cuyanos, ubicada en Abraham Tapia (antes de Agustín Gómez), albergará un festival que reunirá a siete bandas representativas de la escena rockera sanjuanina. El evento promueve la diversidad de géneros dentro del rock local, con propuestas que abarcan desde el trash metal hasta el punk y el rock alternativo.

Las bandas confirmadas para la jornada son Perversica (trash metal), Nuevo Poder (groove metal), Ámbar (hard rock), Intento Suicida (punk), Efecto Secundario (rock punk), Reel (rock and roll) y Noox (rock alternativo). Cada agrupación aportará su estilo distintivo, en una noche dedicada a la energía y la potencia sonora.

El festival se presenta como una oportunidad para visibilizar el talento emergente y consolidado de la provincia, en un espacio destinado a fortalecer la comunidad rockera local. Las entradas, con un valor de $8.000, están disponibles a través de los contactos 2644399684 (Ringo) y 2644981371 (Daniel).

 

