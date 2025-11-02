Un operativo de tránsito realizado durante la madrugada de este sábado en Médano de Oro, Rawson, terminó con 13 personas demoradas por conducir bajo los efectos del alcohol. Los controles se desarrollaron sobre Ruta Provincial 155 (Agustín Gómez) y Alfonso XIII, a la salida de un boliche donde se celebró una fiesta de Halloween.

El Departamento de Tránsito (D7) llevó adelante tareas de prevención vial ante la gran circulación de vehículos en la zona. Durante el operativo, la Policía detectó a varios conductores con resultados positivos en el test de alcoholemia y procedió a radiar los vehículos involucrados.

Publicidad

Cerca de las 7 de la mañana, aún permanecían en el lugar ocho autos pendientes de traslado por infracciones derivadas del consumo de alcohol. Las autoridades recordaron la importancia de evitar conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas para prevenir accidentes y resguardar la seguridad vial.