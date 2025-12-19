Una grave filtración de datos volvió a encender las alarmas en el ámbito de la ciberseguridad en Argentina. Más de un terabyte de información sensible de ciudadanos argentinos comenzó a circular en foros de la dark web, según reportó el sitio especializado Daily Dark Web, que monitorea actividades de actores maliciosos en la red.

El material expuesto estaría vinculado a un presunto ataque informático contra SudamericaData, una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de reportes sobre personas y compañías. Hasta el momento, no hubo confirmación oficial por parte de los organismos estatales cuyos datos aparecerían en las bases filtradas.

Qué tipo de información se habría difundido

De acuerdo con lo publicado en los foros clandestinos, la filtración incluiría una combinación de bases de datos de distintas fuentes, lo que eleva considerablemente su nivel de gravedad. Entre la información expuesta figurarían:

Bases de datos fiscales atribuidas a AFIP/ARCA, con decenas de millones de registros.

Información del DNRPA vinculada a la titularidad de vehículos.

Datos laborales y previsionales de ANSES, como teléfonos, correos electrónicos, domicilios, salarios y relaciones laborales.

Registros de jubilados y beneficiarios de subsidios estatales.

Bases de números de teléfonos celulares de los principales operadores del país.

Millones de direcciones de correo electrónico utilizadas en campañas de marketing.

Código fuente y datos internos de los sistemas de la empresa.

Especialistas advierten que el mayor riesgo no es solo el volumen de la información, sino la consolidación de múltiples bases en un único repositorio, lo que permitiría reconstruir perfiles completos de personas con un nivel de detalle inédito.

Por qué se trata de una filtración de alto impacto

En el mundo de la ciberseguridad, este tipo de episodios es considerado especialmente grave porque facilita delitos complejos y difíciles de detectar. Entre los riesgos más relevantes se encuentran la suplantación de identidad, la realización de estafas personalizadas y los ataques dirigidos, que utilizan datos reales para ganar credibilidad frente a las víctimas.

Además, la presunta exposición de código fuente podría abrir la puerta a nuevos ataques si los sistemas involucrados continúan en funcionamiento.

Antecedentes y una empresa bajo la lupa

SudamericaData ya había sido investigada judicialmente en 2023 por el uso y la comercialización de información sensible. En ese marco, la empresa fue clausurada por orden judicial. Sin embargo, según trascendió, habría continuado operando bajo el nombre Work Management, lo que ahora vuelve a quedar bajo sospecha.

El caso reaviva el debate sobre el rol de las empresas privadas que manejan grandes volúmenes de datos personales y la necesidad de mayores controles y regulaciones sobre su uso, almacenamiento y protección.

Recomendaciones para los usuarios

Aunque por el momento no existe un canal oficial para verificar si una persona fue afectada, los especialistas recomiendan extremar las medidas de seguridad digital:

Cambiar contraseñas y no reutilizarlas entre distintos servicios.

Activar la autenticación en dos pasos siempre que sea posible.

Desconfiar de correos, mensajes o llamadas que soliciten datos personales o financieros.

Controlar periódicamente movimientos bancarios y financieros.

La filtración funciona como un nuevo llamado de atención sobre el valor de los datos personales y los riesgos que implica su circulación sin controles adecuados, tanto para los ciudadanos como para las empresas y el propio Estado.