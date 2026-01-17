El Gobierno argentino, mediante un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, anunció la declaración de la Fuerza Quds y trece individuos vinculados a este grupo militar iraní como organizaciones y personas terroristas. La decisión fue impulsada por el presidente Javier Milei y adoptada en coordinación con la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. La Fuerza Quds fue incorporada al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Según el comunicado, la Fuerza Quds forma parte de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y se especializa en entrenar y ejecutar ataques terroristas fuera de su territorio. Argentina sufrió sus operaciones en la década de 1990, con los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994. La medida busca imponer sanciones financieras y restricciones operativas, limitando la capacidad del grupo y evitando que el sistema financiero argentino financie actividades terroristas.

El texto oficial también menciona a Ahmad Vahidi, ex comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998, señalado como responsable del atentado contra la AMIA y sobre quien pesa una alerta roja de Interpol. Pese a ello, el régimen iraní no colaboró con su juzgamiento y lo promovió a un alto cargo dentro de la Guardia Revolucionaria. Vahidi fue incluido expresamente en el RePET.

El comunicado subraya que “el Presidente de la Nación mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son y combatirlos sin ambigüedades”, marcando un alineamiento del Gobierno argentino con los países que defienden la paz, la vida, la propiedad y las libertades individuales.

Este paso sigue la línea de decisiones recientes, como la declaración de terrorista a la Hermandad Musulmana en sus capítulos de Líbano, Egipto y Jordania, también incorporada al RePET. Estas medidas reflejan un cambio estratégico en la política exterior y de seguridad, con énfasis en impedir que organizaciones extremistas operen en territorio argentino y reforzar la cooperación internacional para la prevención y sanción del terrorismo.