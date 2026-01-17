Publicidad
Fuerza Quds y 13 individuos son declarados terroristas en Argentina

El Gobierno nacional, a través de la Cancillería y otros organismos, incorporó a la Fuerza Quds y a trece vinculados a esta organización iraní al Registro de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
A la Fuerza Quds se le ha vinculado en diferentes ataques mortales en todo el mundo, pero prefiere operar de manera encubierta. (Ilustración)

El Gobierno argentino, mediante un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, anunció la declaración de la Fuerza Quds y trece individuos vinculados a este grupo militar iraní como organizaciones y personas terroristas. La decisión fue impulsada por el presidente Javier Milei y adoptada en coordinación con la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. La Fuerza Quds fue incorporada al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Según el comunicado, la Fuerza Quds forma parte de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y se especializa en entrenar y ejecutar ataques terroristas fuera de su territorio. Argentina sufrió sus operaciones en la década de 1990, con los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994. La medida busca imponer sanciones financieras y restricciones operativas, limitando la capacidad del grupo y evitando que el sistema financiero argentino financie actividades terroristas. 

El texto oficial también menciona a Ahmad Vahidi, ex comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998, señalado como responsable del atentado contra la AMIA y sobre quien pesa una alerta roja de Interpol. Pese a ello, el régimen iraní no colaboró con su juzgamiento y lo promovió a un alto cargo dentro de la Guardia Revolucionaria. Vahidi fue incluido expresamente en el RePET. 

El comunicado subraya que “el Presidente de la Nación mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son y combatirlos sin ambigüedades”, marcando un alineamiento del Gobierno argentino con los países que defienden la paz, la vida, la propiedad y las libertades individuales.

Este paso sigue la línea de decisiones recientes, como la declaración de terrorista a la Hermandad Musulmana en sus capítulos de Líbano, Egipto y Jordania, también incorporada al RePET. Estas medidas reflejan un cambio estratégico en la política exterior y de seguridad, con énfasis en impedir que organizaciones extremistas operen en territorio argentino y reforzar la cooperación internacional para la prevención y sanción del terrorismo.

