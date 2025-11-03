El vínculo que existía entre Gonzalo Gerber y Nico Vázquez, que se había entablado mientras trabajaban juntos en la exitosa obra teatral Tootsie, llegó a su fin.

Gerber, quien actualmente forma parte del staff de Cazzu, tomó la decisión de marcar distancia de su expareja Dai Fernández y de Nico Vázquez. Hasta el mes pasado, el bailarín seguía a Nicolás en Instagram e intercambiaban "afectuosos mensajes y numerosos likes". Sin embargo, la cordialidad entre ellos terminó cuando se confirmó el romance entre Vázquez y Fernández.

Publicidad

En una clara muestra de enojo, Gerber dejó de seguir en Instagram tanto a su ex como al actor. Aunque ambos (Vázquez y Fernández) aún lo siguen en la red social, Gerber "decidió cortar todo vínculo virtual y personal".