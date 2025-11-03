Publicidad
Cultura y Espectáculos

Gonzalo Gerber dejó de seguir a Nico Vázquez y Dai Fernández

El bailarín Gonzalo Gerber, quien fue pareja de la actriz Dai Fernández durante siete años, rompió todo vínculo con el actor Nico Vázquez al confirmarse el nuevo romance.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La amistad forjada se esfumó, y Gerber mostró su enojo con un contundente unfollow en Instagram.

El vínculo que existía entre Gonzalo Gerber y Nico Vázquez, que se había entablado mientras trabajaban juntos en la exitosa obra teatral Tootsie, llegó a su fin.

Gerber, quien actualmente forma parte del staff de Cazzu, tomó la decisión de marcar distancia de su expareja Dai Fernández y de Nico Vázquez. Hasta el mes pasado, el bailarín seguía a Nicolás en Instagram e intercambiaban "afectuosos mensajes y numerosos likes". Sin embargo, la cordialidad entre ellos terminó cuando se confirmó el romance entre Vázquez y Fernández.

En una clara muestra de enojo, Gerber dejó de seguir en Instagram tanto a su ex como al actor. Aunque ambos (Vázquez y Fernández) aún lo siguen en la red social, Gerber "decidió cortar todo vínculo virtual y personal".

