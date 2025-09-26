El esperado videojuego GTA VI enfrenta la posibilidad de un nuevo retraso en su lanzamiento. Aunque inicialmente la fecha oficial era el 26 de mayo de 2026, un insider conocido ha indicado que el título podría no llegar hasta octubre de ese mismo año.

Tom Henderson, reconocido filtrador en el mundo de los videojuegos, compartió esta información durante un podcast de Insider Gaming, aunque aclaró que se basa en rumores no confirmados. Actualmente, la fecha oficial de lanzamiento sigue siendo mayo de 2026, pero la experiencia previa con otros proyectos de Rockstar hace que esta postergación sea plausible.

En el pasado, tanto GTA V como Red Dead Redemption 2 sufrieron retrasos en sus fechas de estreno. Hasta el momento, ni Rockstar ni Take-Two, la empresa encargada de la publicación, han emitido declaraciones sobre un posible aplazamiento adicional para GTA VI. La desarrolladora aseguró en meses recientes que el progreso del juego continúa de manera satisfactoria y que no esperan nuevos retrasos.

Las razones detrás de un posible retraso no han sido especificadas, pero dada la importancia y la envergadura de GTA VI, es entendible que cualquier aplazamiento busque garantizar un producto final pulido y sin errores. En este sentido, un lanzamiento tardío pero optimizado sería preferible a uno prematuro con problemas técnicos.

Respecto a la versión para PC, el retraso en consolas también impactaría su fecha de llegada. Se estima que la versión para computadora podría salir al menos seis meses después del estreno en consolas, lo que situaría su lanzamiento en abril de 2027, o incluso hasta octubre de 2027 en el peor de los casos.

Este patrón de demora para la versión de PC ya se ha visto en títulos anteriores de Rockstar, como GTA V, que llegó a PC cinco meses tras su lanzamiento en PS4 y Xbox One, y Red Dead Redemption 2, cuya versión para computadora fue publicada un año después que en consolas.